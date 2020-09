“We zien veel echtscheidingen bij mensen die herstellen”: neuroloog legt uit wat de lichamelijke en psychologische gevolgen zijn van een coma

Wanneer spreken we over een coma? En waarom worden patiënten in een kunstmatige coma gebracht?’

Een coma is eenvoudigweg een periode waarin de patiënt niet wakker te krijgen is. “Je opent dus niet de ogen, ook niet als je geprikkeld wordt, en je vertoont enkel reflexbewegingen”, aldus neuroloog Steven Laureys, hoofd van de Coma Science Group van het GIGA Consciousness Onderzoekscentrum en auteur van ‘Ons briljante brein’. “Het zijn patiënten die op intensieve zorgen liggen met een hersenbeschadiging door bijvoorbeeld een trauma, een bloeding of een zuurstoftekort.

Daarnaast is het mogelijk dat iemand in een kunstmatige of farmacologische coma wordt gebracht om het brein te beschermen, of voor het comfort van de patiënt. Er zijn immers momenten dat een comapatiënt toch min of meer bewust kan zijn en dan wil je als arts dat hij of zij comfortabel is. De medicijnen die hiervoor gebruikt worden, zijn dezelfde als die voor anesthesie. Een coma bij een Covid-patiënt is dan weer een geval apart. We weten nog heel veel niet, maar wel dat het een samenloop van factoren betreft. Een aantasting van de bloedvaten, maar ook een ontsteking in het brein.”

Wat zijn de fysieke gevolgen van een coma?

Wie lang op intensieve zorgen ligt, bevindt zich uiteraard in een kritische situatie. “Lang in bed liggen, aan buisjes gekoppeld, heeft sowieso een invloed op de spieren en zenuwen, of je nu in coma ligt of niet”, legt Steven Laureys uit. “Na een coma zal er dus zeker een revalidatiefase zijn. Hoe zwaar die revalidatie is en wat ze precies inhoudt, heeft alles te maken met de oorzaak van de coma. Enerzijds zal men tijdens de revalidatie motorische functies trachten te herstellen, zoals opnieuw de spieren leren gebruiken, leren stappen, leren slikken of zelfstandig eten. Anderzijds kan de focus ook liggen op het herontwikkelen van intellectuele capaciteiten, zoals opnieuw leren spreken, als dat deel van de hersenen is aangetast.”

Wat zijn de psychologische gevolgen van een coma?

Een comapatiënt wordt begeleid door een heel team van verplegers, artsen, kinesisten, logopedisten en psychologen, die nauw met elkaar samenwerken. Wat de psychologische effecten betreft, zal de neuro-psycholoog zich focussen op het intellectueel-cognitieve en de psycholoog op het emotionele van de ervaring, en ook de begeleiding van de familie.

Bij Covid moeten we nog voorzichtiger zijn met de prognose, want er is zoveel dat we niet weten Steven Laureys

“Welke psychologische gevolgen een comapatiënt ondervindt, hangt erg af van de restletsels die nog aanwezig zijn in de hersenen”, weet Steven Laureys. “Het geheugen kan aangetast zijn, net als de emotiecontrole. Er kunnen zich aandachtstoornissen voordoen, maar ook je persoonlijkheid kan veranderen door hersenletsels. Dat zijn zeker uitdagingen waarbij de psycholoog en ook de huisarts essentieel is. Ook voor de familie kan het heel erg zwaar zijn. Zo stellen we veel echtscheidingen vast bij mensen die herstellen van een coma. Voor kinderen kan het dan weer heel confronterend zijn als hun vader of moeder hen bijvoorbeeld niet meer herkent. Ook voor hen biedt de psycholoog ondersteuning.”

Hoe langer de coma, hoe ernstiger de gevolgen?

Hoe langer de coma duurt, hoe moeilijker het herstel wordt. “Mensen die goed zullen herstellen, doen dat in principe ook snel”, vat Steven Laureys samen. “Het hangt natuurlijk ook af van de oorzaak van de coma. Wanneer men bij een kunstmatige coma stopt met het toedienen van de medicatie, zal het brein normaal gezien terug zijn zoals het was. Dat type coma is dus omkeerbaar. Een hersentrauma met bloedingen of delen van het brein die weg zijn, is natuurlijk iets helemaal anders en zal meer uitdagingen met zich meebrengen. Het herstel is ook erg afhankelijk van de leeftijd en algemene gezondheidstoestand van de patiënt.”

We moeten als artsen de limieten kennen en beoordelen wanneer er geen hoop meer is Steven Laureys

Het is vrij zeldzaam dat iemand na een maandenlange coma ontwaakt en goed herstelt, maar het is niet onmogelijk. “Het is de taak van het team op intensieve zorgen, samen met de neuroloog en neurochirurg, om te beoordelen wat de schade zou kunnen zij na het ontwaken”, verklaart Steven Laureys. “Voorzichtigheid is uiteraard geboden. Er zijn immers zoveel factoren die een invloed kunnen uitoefenen, en dus zeker niet alleen de duurtijd van de coma. Elke case is heel specifiek, maar hersenscans en hersenmetingen kunnen de onzekerheid verkleinen.

Het is belangrijk om in dergelijke situaties geen valse hoop te geven, maar ook geen valse wanhoop. Als er een heel kleine kans is op herstel, is het goed om te communiceren wat dat dan precies inhoudt. Bij Covid moeten we nog voorzichtiger zijn met de prognose, want er is zoveel dat we niet weten. Het medisch personeel op intensieve zorgen heeft op dat vlak absoluut een aartsmoeilijke taak.”

Blijven hopen op herstel?

Het merendeel van de patiënten dat op intensieve zorgen overlijdt, doet dat omdat het doktersteam heeft beslist om de patiënt te laten sterven. “We willen geen therapeutische hardnekkigheid”, bevestigt Steven Laureys. “We moeten als artsen de limieten kennen en beoordelen wanneer er geen hoop meer is. Transparant communiceren is dan zeer belangrijk. Ook de waarden van de patiënt zijn hierbij belangrijk: is de persoon gelovig? Wat is voor de patiënt een goed herstel? Is ontwaken voldoende, of wil de patiënt zijn familie herkennen, of terug kunnen praten? Het zou daarom goed zijn mocht iedereen, ook wie gezond is, daar al eens over nadenken en zijn visie kenbaar maken aan familieleden en de huisarts. Eens een patiënt in coma ligt, kunnen wij immers zijn of haar mening niet meer achterhalen.”

