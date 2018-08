"Vervroeg vaccinatie van kind tegen mazelen als je naar probleemland trekt" TT

24 augustus 2018

09u38

Bron: Belga 0 Medisch advies De mazelen zijn aan een forse opmars bezig in Europa, zozeer dat we ook in Vlaanderen extra moeten opletten. Dat zegt dokter Geert Top van het Agentschap Zorg & Gezondheid in de kranten van Mediahuis.

Er zijn nu al 41.000 besmettingen in Europa, het grootste aantal sinds 2010, al is het jaar nog maar halfweg. In Frankrijk waren er drie sterfgevallen in zes maanden tijd, in Italië meer dan duizend infecties. Voorlopig blijft Vlaanderen buiten schot met dit jaar nog maar 31 besmettingen.

Door de hoge vaccinatiegraad circuleert het virus niet langer op zichzelf in ons land. Dat maakt ons niet immuun voor ­geïmporteerde besmettingen en uitbraken in kwetsbare groepen, zoals kinderen jonger dan één jaar en mensen van tussen grofweg 25 en 40 jaar. De problemen in onder meer Frankrijk en Italië maken een besmetting op reis waarschijnlijker, luidt het.

"De boodschap aan jonge ouders is duidelijk. Zorg dat het hele gezin correct gevac­cineerd is", zegt Top. Bij kinderen gebeurt dat in principe eerst op twaalf maanden via Kind&Gezin en daarna op 10 of 11 jaar via het CLB. "Maar als je naar een probleemland reist, is het raadzaam de inentingen te vervroegen. Een eerste prik kan vanaf zes maanden, en de tweede dosis - nodig voor optimale bescherming - kan ook vóór het vijfde leerjaar."