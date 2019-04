‘Kans op kanker na borstimplantaat hoger dan gedacht’ ad.nl

09 april 2019

14u37 0 Medisch advies De kans op een zeldzame vorm van lymfeklierkanker neemt flink toe bij vrouwen die een siliconen borstimplantaat hebben. Dat schrijft de krant Trouw op basis van het televisieprogramma Radar.

Tussen 1990 en 2016 waren in Nederland 32 patiënten geregistreerd met deze ziekte nadat ze een implantaat kregen. Volgens consumentenprogramma Radar heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laten weten dat dit aantal ondertussen is gestegen tot 52. Dat is een stijging van 60%.

De toezichthouder in Frankrijk kwam afgelopen week met een vergelijkbare mededeling. Ook daar steeg het aantal mensen met de zeldzame kanker na het plaatsen van een borstimplantaat flink.

In Frankrijk zijn de implantaten van 6 leveranciers verboden. Nederland heeft een tijdelijke stop doorgevoerd in afwachting van nieuw onderzoek. Uit onderzoek van vorig jaar blijkt dat de kans 1 op 7.000 is dat iemand met een siliconen borstimplantaat lymfeklierkanker krijgt.

Meer over Nederland

Frankrijk

gezondheid

ziekten

kanker

Trouw