Medicijnen innemen met pompelmoessap kan levensgevaarlijk zijn: onze expert geeft uitleg waarom

Greet Ghysels

04 december 2019

12u06

Bron: Goed Gevoel 1 Fit & Gezond Je hoorde misschien al dat pompelmoessap en medicijnen geen goede combo zijn, maar waarom is dat nu precies? Wij vroegen het aan Arthur Van Aerschot, professor medicinale chemie aan de KU Leuven.

Prof. dr. Arthur Van Aerschot, professor medicinale chemie aan de KU Leuven: “Het klopt dat pompelmoes – en andere citrusvruchten – kan interfereren met de werking van geneesmiddelen. Dat heeft te maken met het afbraakproces van die medicijnen. Specifiek gaat het om medicijnen die afgebroken worden door CYP3A4-enzymen in de darmwand en in de lever. Pompelmoes vertraagt het afbraakproces en versterkt de werking van die middelen, wat tot bijwerkingen kan leiden. Bekende middelen waarvoor je moet uitkijken in combinatie met citrus zijn onder meer diazepam (valium), amfetamines, derivaten (opgelet met bepaalde antiobesitaspreparaten) en cholesterolverlagers. Omgekeerd wordt de opname van sommige geneesmiddelen net tegengewerkt. Check dus altijd goed de bijsluiter voor je medicatie neemt of raadpleeg je apotheker.”