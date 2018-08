Matcha krijgt concurrentie van het zogezegde nieuwe superfood moringa Liesbeth De Corte

12 augustus 2018

11u48

Bron: Harper's Bazaar, The Guardian, Happy News 0 Fit & Gezond Superfoods komen en gaan sneller dan ooit tevoren, maar ze zijn nog steeds razend populair. Kijk maar naar het aanbod in supermarkten, dat elke dag wel groter lijkt te worden. Volgens voedingsexperts mag ook moringa aan het lijstje van superfoods worden toegevoegd.

First things first: wat is moringa eigenlijk? Het gaat om poeder dat gemaakt is van bladeren van de Moringa Oleifera-boom, die in India, Zuid-Oost Azië en Afrika groeit en ook wel de 'wonderboom' wordt genoemd. Nu krijgt de plant in poedervorm ook bekendheid bij ons, omdat bladen als Time, Huffington Post en Harper's Bazaar het uitroepen tot het nieuwe superfood.

Daar zit zeker enige grond van waarheid achter. Niet alleen zit moringa bomvol ijzer, maar het groene goedje bevat ook veel vitamine A en C, essentiële aminozuren en mineralen als calcium en magnesium. Stuk voor stuk zaken waar wij baat bij hebben. Dat blijkt onder meer uit een onderzoek dat gepubliceerd is in het vakblad Federation of American Societies for Experimental Biology.

Kan je moringa dan ook écht een superfood noemen? Toch wel, zeker in landen waar mensen niet terecht kunnen bij een supermarkt met een overdaad aan keuze tussen allerlei groenten en fruit. Dat bevestigt ook Samson Tesfay, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van KwaZulu-Natal in Zuid-Afrika. Het poeder beschermt kinderen tegen ondervoeding, versterkt hun weerstand, helpt bij de genezing van infecties en verlaagt hoge bloeddruk.

Maar bij ons? Een snelle research leert het poeder onder meer bij Bio-Planet verkocht wordt aan € 119,95 per kilogram. Een stevig prijsje. Wetende dat wij wel de keuze hebben tussen allerlei andere groenten en zogezegde superfoods, is het dus zeker geen must om een lepeltje moringa toe te voegen aan ons eetpatroon. Er zijn genoeg alledaagse voedingsmiddelen die ook veel vitaminen en mineralen bevatten. Die zijn natuurlijk minder sexy, maar wel een pak goedkoper.