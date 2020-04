Marie Verhulst prikt op “onverantwoorde manier” een gaatje in haar eigen oor: expert legt uit hoe je veilig kan piercen Nele Annemans

24 april 2020

24 april 2020

"Vandaag een zeer gevaarlijke operatie", luidde Victor Verhulst zijn vlogdown van gisteren in. En gelijk had ie. In de vlog is namelijk te zien hoe zijn zus Marie zelf met een naald een derde gaatje zet in haar oor. "Ronduit gevaarlijk", reageert piercer Lucas Verheijen van Pirate Piercing. Hij legt uit hoe het wel moet.

“Ik wil niet dat mensen dit thuis nadoen”, zegt Marie terwijl ze haar oor koelt met ijs om het voor te bereiden om te piercen. Dat moet zowat het enige zinvolle geweest zijn dat ze in de vlog vertelt, want de manier waarop ze een gaatje in haar oor zet, is absoluut af te raden. Dat benadrukt piercer Lucas Verheijen van Pirate Piercing met klem. “Deze manier van piercen is echt niet oké. Het is dan ook compleet onverantwoord om dat te tonen in een vlog.”

In de video is te zien hoe ze te werk gaat. Eerst koelt ze haar oor met ijs, waarna ze een naald in een vuurtje houdt om hem te ontsmetten. Dan tekent ze een puntje met een potlood waar de oorbel moet komen en waar ze vervolgens met de naald doorgaat. “Ik heb zelf als tiener in de jaren 90 op een gelijkaardige manier geëxperimenteerd met naalden om zo’n gaatje te zetten, maar die waren op z’n minst steriel”, vertelt Verheijen. Want daar schuilt meteen al het eerste probleem. “Een volledig steriele omgeving kan je nooit bereiken, niet thuis, niet in een piercingstudio, niet bij een dokter en zelfs niet in een operatiekwartier. Máár voor ingrepen die alle lagen van de huid doorboren, zoals hier bij Marie het geval is, moet je er wel alles aan doen om in zo’n steriel mogelijke set-up te werken.”

“Ze faalt letterlijk op alle vlakken” Lucas Verheijen van Pirate Piercing

Iets wat Marie duidelijk niet doet. “Ze faalt letterlijk op alle vlakken. Zo wast ze haar handen niet, draagt ze geen handschoenen, gebruikt ze geen antiseptische of ontsmettende vloeistof om haar huid voor te bereiden, geen geschikte inkt om de huid te markeren, geen steriele naald en geen steriel juweel, dat waarschijnlijk ook nog eens bestaat uit ongeschikt materiaal.”

Want ook het juweel moet aan allerlei eisen voldoen. “Juwelen voor het plaatsen van een piercing moeten aan de dezelfde voorwaarden voldoen als die van een chirurgisch implantaat. Dat wil zeggen dat ze vervaardigd moeten zijn uit een biocompatibel - waarmee je het weefsel niet beschadigt - materiaal. Bovendien moet dat materiaal komen van een betrouwbare smeltoven en een oppervlakteruwheid van rond de 2 ra hebben, om maar te zeggen dat je er geen simpel oorringetje uit de winkel mag doorsteken. Wereldwijd zijn er immers maar 28 landen met dergelijke smeltbedrijven die voldoen aan de eisen om chirurgisch implanteerbaar materiaal te produceren. Het staat dus als een paal boven water dat het oorbelletje dat zij gebruikt niet voldoet aan die eisen.” Ook over hoe ze haar naald ‘ontsmet’ is Verheijen niet te spreken. “Door een naald een paar seconden in een vlam te houden, kan je ze echt niet ontsmetten, ook niet als je ze er langer inhoudt trouwens.”

Vervorming oor

Verheijen raadt dan ook aan om je altijd te laten piercen door een professional. “Die zal alles in het werk stellen om de kans op besmetting, ontstekingen of allergische reacties zo klein mogelijk te houden. Hoe zij te werk gaat, is de kans op een infectie immers enorm groot. Bovendien heeft ze haar piercing door of toch zeker tegen het kraakbeen gezet, wat de mogelijke complicaties nog ergers kunnen maken, zeker omdat ze in zo’n niet-steriele omgeving werkt. En zulke kraakbeeninfecties zijn niet om mee te lachen, ze kunnen zelfs permanente vervorming van het oor veroorzaken.”

Conclusie: don’t try this at home!