Mamma mia! Deze ABBA-work-out maakt op een leuke manier komaf met je coronakilo’s Nele Annemans

28 augustus 2020

09u25 0 Fit & Gezond ABBA-liefhebbers kunnen hun hart ophalen: niet alleen zou er misschien een derde ‘Mamma Mia’-film aankomen, dankzij YouTube-ster Emily Thorne kan je nu ook je beste dansmoves bovenhalen op al je favoriete nummers van de band.

Toegegeven, zodra ‘Mamma Mia’ door de boxen knalt, kunnen wij ons niet meer bedwingen om onze dansbeentjes los te gooien, en dan zwijgen we nog over het luidkeels meekwelen met Agnetha en Anni-Frid.

Ook zo’n grote ABBA-fan én danslover? Dan hebben we goed nieuws voor jou! Want sinds kort kan je ook heel je lichaam trainen op de songs van de Zweedse popgroep.

Zo gooide personal trainer en fitness-YouTuber Emily Thorne, of ‘emkfit’ zoals haar abonnees haar kennen, een 25 minuten durende intensieve ABBA-work-out online. Die begint ze met opwarmingsoefeningen op Lay All Your Love On Me, waarna ze zich helemaal uitleeft op nummers zoals Gimme Gimme, Take A Chance on Me en uiteraard Dancing Queen.

De tekst gaat verder onder de video.

De work-out, die Emily ietsje eerder deze maand al online gooide, is een volledige lichaamstraining, waarbij oefeningen voor je bovenlichaam gecombineerd worden met onder andere lunges en squats. Ondertussen is haar video al meer dan 200.000 keer bekeken.

Nog niet uitgedanst? Emily maakte ook al work-outs op Britney Spears en One Direction die je kan terugvinden op haar YouTube-kanaal. Ideaal om die coronakilo’s letterlijk van je af te schudden!