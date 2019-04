Mama van meisje met autisme aan de ministers Hilde Crevits en Jo Vandeurzen: “Is er iets anders dan spartelen en verzuipen? Doe er iets aan” Anouk Dillen, mama van Tille en Twan, schreef een open brief naar aanleiding van Wereld Autisme Dag Anouk Dillen

06u00 0 Fit & Gezond Beste ministers. Als moeder van een kindje met autisme wil ik de hiaten in het onderwijs en zorgsysteem aankaarten. Onze fantastische dochter Tille is geboren in 2014. Al snel bleek dat zij nogal gevoelig is aan drukte en geluid. De prikkels die ze kreeg bij onthaalouders en crèches kon ze niet aan, waardoor ik als moeder ontslag nam op het werk om voor haar te zorgen.

Ook de schoolstart op 2,5 jaar werd een ramp. We hadden Tille kunnen inschrijven in de rustigste school in de omgeving, maar na enkele dagen tandenbijten onder het motto ‘ze moeten hier nu eenmaal door’ gaf de klasjuf aan dat het misschien ‘te vroeg’ voor haar was.

We zochten en vonden een type 9 kleuterklasje, voor kindjes met ASS met een normale begaafdheid. Eindelijk een plekje waar Tille zich zonder mama veilig voelde. Een prachtjuf deed onze dochter openbloeien. Ze speelde met klasgenootjes en kwam met de leukste verhalen thuis. Maar toen ging de klas in overtal… Mama Anouk Dillen

Geen picknick zonder M&M’s

Veel kinderen met ASS houden erg vast aan gewoontes. Steek één keer M&M’s in de picknickmand en een picknick zonder M&M’s is niet langer denkbaar. Wel, voor mijn dochter staat ‘school’ nu gelijk aan drukte en (te veel) geluid en prikkels. We lazen ons in over alle mogelijke opties. Intussen is er sinds januari 2019 tijdelijk onderwijs aan huis opgestart, gedurende vier uur per week. De overige uren neem ik voor mijn rekening. Ik wil niet dat onze dochter een achterstand zou oplopen ten opzichte van haar leeftijdsgenootjes. Tille is tenslotte niet zwakbegaafd en heeft een berg aan ontwikkelingsmogelijkheden. Dit lijkt momenteel te werken, maar hoe lang is dat haalbaar?

Ik ben nu al vier jaar thuis voor onze dochter, dat is financieel een serieuze ader­lating. Mijn man werkt keihard maar van één loon leven is niet makkelijk. Bovendien hebben we ook nog een schat van een zoontje die ook aandacht van zijn ouders verdient. ­Mevrouw Crevits, ik vraag u dus met aandrang: doe hier iets aan. Zorg voor passend onderwijs voor ELK kind. Tille zou in het gewone onderwijs kunnen aarden mits enkele aanpassingen: kleinere klassen, meer juffen/meesters om de kinderen te begeleiden en een stelselmatige opbouw waarbij ik aanwezig mag zijn, tot ze zich veilig genoeg voelt om alleen op school te blijven. Verban de ouders niet uit de klas, maar geef de kinderen tijd om zich op eigen tempo los te maken van hun ouders. Laat ons desnoods met enkele ouders, leerkrachten en specialisten samenzitten zodat er een op­lossing kan komen. Momenteel wordt er te veel verwacht dat kinderen zich zomaar aanpassen aan het systeem. Het werkt niet zo.

En dat is nu. Ondertussen zit ik ook met de vraag hoe het later moet, als we allemaal ouder zijn. Aan mijn eigen pensioen durf ik niet te denken, we overleven van dag tot dag. Mag ik u om raad vragen meneer ­Vandeurzen? Moet ik werk zoeken waarbij ik onze dochter kan mee­nemen? Moet ik haar van school naar school zenden, omdat elke school te druk en onveilig is waardoor onze dochter niet verder zal ontwikkelen? Moet ik ons op de onmogelijke wachtlijst PAB zetten? Ik vraag niet om een loon om onze dochter groot te ­brengen. Ik vraag echter wél dat de maatschappij een plaats leert te ­geven aan het steeds groeiende ­aantal kinderen met ASS en andere beperkingen. Meneer de minister, ­welke oplossingen zijn er? Is er iets ­anders dan spartelen of verzuipen? Ik kijk erg uit naar uw raad.