Makkelijk last van zure oprispingen? Zo vermijd je ze tijdens de feestdagen Valérie Wauters

26 december 2018

12u05

De feestdagen zijn een heerlijk gezellige periode, gevuld met overvloedig veel eten, lekkere drankjes en andere lekkernijen. Jammer genoeg gaat de periode - zoals je misschien na het kerstdiner gemerkt hebt - ook gepaard met allerlei ongemakken.

Bepaalde voedingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld koffie, alcohol, chocolade en vettige of pittige gerechten, kunnen maagzuur veroorzaken of verergeren.

Voorkomen

Voor kerst is het inmiddels te laat, maar heb je nog een diner of twee op de planning staan tijdens de oudejaarsperiode? Dan heb je vast wat aan deze tips. Eerst en vooral ben je erbij gebaat om even na te denken over de vezels die je al dan niet binnenkrijgt. Het is immers aan te raden zo veel mogelijk vezelrijke voedingsmiddelen te eten in de dagen voorafgaand aan je feest. Zo help je je darmen te reinigen en je maag voor te bereiden op grotere hoeveelheden voedsel. Hierdoor heb je meteen ook minder kans op het ontstaan van brandend maagzuur.

Heb je trouwens ooit al gehoord over Mariadistel? Het eten van voedingsmiddelen die tot dezelfde familie behoren, zoals asperges en artisjokharten, kan de galstroom stimuleren en helpen om gifstoffen uit je lever en lichaam te halen. Hierdoor kan eventuele schade, veroorzaakt door een toegenomen alcoholgebruik tijdens de feestdagen, worden tegengegaan.

Tijdens het diner

Onderzoek toont aan dat te snel of te veel eten kan leiden tot het ontstaan van brandend maagzuur. Het naar binnen werken van te grote porties eten is een van de belangrijkste triggers, dat te veel voedsel de maag kan rekken, waardoor er druk wordt uitgeoefend op de spierring die ervoor zorgt dat maagzuren niet in de verkeerde richting bewegen.

Daarnaast is het belangrijk om aan de verleiding te weerstaan om na het diner eventjes op de bank te gaan liggen om uit te buiken. Liggen als de zuurproductie op z’n hoogtepunt is na de maaltijd, zorgt ervoor dat er meer kans is dat maagzuren ontsnappen richting slokdarm en daar dat typische brandende gevoel veroorzaken.

Genezen

Toch nog last van brandend maagzuur? Dan kan kan je je toevlucht nemen tot een maagzuurremmer. Geen fan van medicijnen? Drink dan enkele tassen gemberthee. Gember staat er immers om bekend om maagzuur te remmen. Weersta daarnaast aan de verleiding om even neer te gaan liggen, maar zet jezelf zo recht mogelijk. Een rechtopstaande houding legt immers minder druk op je onderste slokdarmventiel, zodat je klachten wat zullen verminderen.