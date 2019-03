Mag je sporten als je ziek bent? Valérie Wauters

05 maart 2019

10u06

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Hoofdpijn, een zere keel of stramme spieren kunnen ervoor zorgen dat je je miserabel voelt. Maar als je nog wel de energie hebt om te sporten, mag je dat dan doen? Wij zochten het voor je uit.

Het is geen geheim dat wie een goede conditie heeft over het algemeen sneller weer herstelt van een ziekte dan wie dat niet heeft. Maar wil dat dan automatisch zeggen dat je ook mag sporten wanneer je je niet optimaal voelt? Neen. Over het algemeen moet je de zogenaamde ‘boven de hals’-regel hanteren. Heb je symptomen zoals een loopneus, een droge hoest of moet je vaak niezen? Dan kan het normaal gezien weinig kwaad om je aan een work-outsessie te wagen. Bevindt de oorzaak van je ziekte zich lager (dat wil zeggen: spierpijn, maag- en darmklachten, een longontsteking enzoverder), dan doe je er beter aan om die work-out een keertje over te slagen en jezelf wat rust te gunnen.

Trek je toch ziek naar de fitness, dan is het belangrijk om erop te letten dat je jezelf niet te fel uitput. Probeer je inspanningen daarom met ongeveer 50% te verminderen. Wandel 15 minuten stevig door op de loopband in plaats van 30 minuten te lopen, of doe 1 set spierverstevigende oefeningen waar je er normaal 2 of meer doet.