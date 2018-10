Mag je reizen tijdens je zwangerschap? Nele Annemans

15 oktober 2018

12u44

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Deze ochtend raakte bekend dat Meghan Markle en prins Harry hun eerste kindje verwachten. Ze waren afgelopen weekend ook aanwezig op het huwelijk van nichtje prinses Eugenie. Intussen zijn de twee alweer in Australië, waar ze beginnen aan hun eerste officiële reis als getrouwd stel. Maar mag je eigenlijk wel vliegen als je zwanger bent? Wij vroegen het aan gynaecologe Ann Mortier.

Ann Mortier, gynaecologe: "Helaas zijn er maar weinig studies beschikbaar over het effect van vliegen op een zwangerschap. Zeker als we kijken naar het effect op een vroegtijdige miskraam of de aanleg van de organen tijdens het eerste trimester, zijn er te weinig gegevens om te zeggen dat het al dan niet gevaarlijk is om te vliegen. Wat we wel weten, is dat iedereen bij vliegreizen die langer dan 4 uur duren, 2 tot 4 keer meer risico loopt op trombose-embolische processen. Daarbij verstopt een bloedprop een bloedvat door het langdurig stilzitten en de andere zuurstofverdeling in de lucht. Zwangere vrouwen hebben 5 tot 10 keer meer kans op een trombose dan iemand die niet zwanger is. Tijdens de kraamperiode stijgt dat risico nog meer. Daarom raden we zwangere vrouwen aan om een stoel aan het gangpad te nemen, zodat ze makkelijk en regelmatig kunnen opstaan om eens rond te lopen. Ook kuitspieroefeningen en compressiekousen tot onder de knie kunnen helpen om het risico te verlagen."

"Toch is vliegen tijdens de zwangerschap in principe veilig en bij de meeste maatschappijen toegelaten tot 36 weken. Check welke termijnen gelden bij de maatschappij waarmee je vliegt, want die variëren tussen de 32 en 36 weken. Ook is het belangrijk om contact op te nemen met je ziekenfonds. Zo dragen sommige ziekenfondsen niet bij in de medische kosten bij reizen naar het buitenland na 28 weken zwangerschapsduur, los daarvan of je nu met het vliegtuig, de trein of de auto reist."

"Daarnaast is het tweede trimester de meest aangename periode om te vliegen, omdat je dan echt kan genieten van je zwangerschap. Het eerste en laatste trimester gaan vaak gepaard met allerlei ongemakken, waardoor het niet zo comfortabel is om te reizen.'

"Toch kan je beter altijd je arts raadplegen voor je gaat reizen om te zien of er bij jou specifieke zaken zijn waarop je moet letten. Landen waar tropische ziekten zoals malaria en het zikavirus heersen, zal je arts sowieso afraden. Het is vooral belangrijk dat je ook op vakantie op je voeding en algemene hygiënische zaken blijft letten om infecties zoals toxoplasmose en listeria te voorkomen."