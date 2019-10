Mag je binnenkort niets meer eten of drinken op de trein, tram en bus om obesitas tegen te gaan? Nele Annemans

Eten en drinken in bussen, trams en treinen zou verboden moeten worden om het stijgende aantal kinderen met obesitas tegen te gaan. Dat blijkt alvast van uit een rapport van professor en voormalig hoofd van de medische diensten in Engeland, Sally Davies.

Dat steeds meer mensen kampen met obesitas en dat de levensverwachting daardoor de komende jaren zal dalen kon je hier al lezen. Daarom is het volgens Davies dringend nodig dat er maatregelen genomen worden. In haar rapport stelde ze in totaal 49 aanbevelingen voor waaronder een oproep voor meer onderzoek naar waarom mensen in het Westen steeds zwaarder worden.

Toch trok er een aanbeveling de meeste aandacht. Davies wil namelijk een verbod voor zowel kinderen als volwassenen op snacken tijdens het pendelen. Ze maakt wel een uitzondering voor drinkwater, borstvoeding en voor iedereen die voor medische redenen moet eten.

Het verbod maakt deel uit van een reeks strategieën om kinderen te laten opgroeien “zonder marketing, signalen en prikkels om ongezond te eten en te drinken”. Andere voorstellen waren ook om bijvoorbeeld advertenties op junkfood te beperken, waarvan is aangetoond dat het zwaarlijvigheid kan tegengaan. Zo wezen eerdere studies al uit dat kinderen meer eten van ongezonde voeding als ze er advertenties van zien, maar dat ze niet minder gaan eten bij een volgende maaltijd wat na verloop van tijd zich kan uiten in overgewicht.

Maar is er ook echt een link tussen snacken tijdens het pendelen en de obesitasepidemie? Davies geeft er alvast bijzonder weinig uitleg over in haar rapport. De meeste mensen die eten op trein, tram of bus zullen meestal geen gevarieerde salade verorberen en eerder grijpen naar een chocoladereep of zakje chips. En uiteraard dragen suiker- en vetrijke voedingsmiddelen in grote mate bij aan de opmars van obesitas. Daarbovenop zijn de porties van die snacks veel groter geworden. Nu vind je naast de gewone variant ook een XL-chocoladereep of familiepak chips. Maar een echte link tussen eten tijdens het pendelen en obesitas is er nog niet. Of haar advies opgevolgd zal worden is ook niet geweten. Davies trok immers onlangs haar functie als medisch hoofd in wat betekent dat de Engelse regering hier geen vragen meer over hoeft te beantwoorden. Ook in België zijn er voorlopig geen plannen om het eten op de trein te verbieden. Op de bussen en trams van De Lijn is het bij ons sowieso al verboden om te drinken en eten.