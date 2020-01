Maarten Vangramberen en ‘Kamp Waes’-kandidate Lotte kunnen niet zonder sport, maar bestaat een sportverslaving ook écht? NA CS

17 januari 2020

14u06

Bron: Story, Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Sportief zijn is één ding, maar sportpresentator Maarten Vangramberen en Lotte Claes uit Kamp Waes laten geen dag voorbijgaan zonder te lopen of te fietsen. Maar kan je ook écht verslaafd raken aan sport? “Absoluut, al is het gelukkig een zeldzame aandoening.”

“Een sportverslaving of bigorexia heeft niets te maken met de hoeveelheid uren dat iemand sport”, steekt Guido Verhaeren, sportpsycholoog en lid van de Vlaamse vereniging voor sportpsychologie. “We kunnen slechts spreken van een sportverslaving als het normale leven - werk, studie, sociaal leven, relatie ... - gaat lijden onder het sporten. Als mensen echt alles opzijzetten om te gaan sporten, wijst dat op een pathologie: een psychische stoornis. Er zijn drie psychische stoornissen waaronder een sportverslaving kan vallen.”

1. Verslavingsstoornissen

“Een verslavingsstoornis is een stoornis waarbij de persoon verslaafd is aan een bepaald middel: alcohol, drugs, eten, medicatie... Bij een sportverslaving is er geen echt middel, maar er bestaat toch een link met zo’n stoornis. Sportverslaafden krijgen een kick van de endorfines, stoffen die vrijkomen tijdens het sporten en die ons een positief gevoel geven.

Zij gaan deze kick opzoeken door steeds meer te gaan bewegen of sporten. Elk mens gebruikt weleens een bepaaldmiddel om zich goed te voelen. Maar gebruik kan leiden tot misbruik en dat kan ontaarden in afhankelijkheid. En er zijn twee criteria om te kunnen spreken van afhankelijkheid: onthoudingsverschijnselen en tolerantie. Bij sportverslaafden kunnen we deze twee criteria terugvinden. Er zijn echte ontwenningsverschijnselen als deze mensen om één of andere reden niet kunnen sporten. Ze worden ongedurig, humeurig... Daarnaast hebben sportverslaafden ook steeds meer lichamelijke activiteit nodig om dezelfde kick te krijgen. Dit wijst op een afhankelijkheid, dus verslaving.”

2. Stoornis gerelateerd aan anorexia nervosa (AN)

“Hier is een duidelijke vergelijking met anorexia nervosa (magerzucht). Vandaar ook de medische term ‘bigorexia nervosa’ voor sportverslaving. Het gaat hier om mensen die dwangmatig bezig zijn met sport. Ze zijn geobsedeerd door hun spiermassa, tellen calorieën... Net als bij anorexiapatiënten hebben deze mensen een vertekend zelfbeeld. Ze vinden dat ze niet gespierd of slank genoeg zijn en gaan dus extreem sporten om hun ideaalbeeld na te streven.”

3. Angststoornis

“Een laatste categorie is een angststoornis, meer bepaald een obsessief-compulsieve stoornis (OCD). Deze mensen worden in gedachten volledig in beslag genomen door een bepaalde drang en móéten daar aan toegeven want anders worden ze angstig. Door een bepaalde handeling (sporten) uit te voeren, krijgen zij het gevoel meer controle te hebben over hun leven.”

“De oorzaken van een sportverslaving kunnen zeer divers zijn en kunnen te maken hebben met persoonlijkheid, erfelijkheid maar ook met bepaalde gebeurtenissen in het leven. Ik zie vaak dat sportverslaafden iets trachten te compenseren of te bereiken dat hun ouders bijvoorbeeld níét gekund hebben.”

Hoe behandel je een sportverslaving?

“Hoe je een sportverslaving aanpakt, verschilt van persoon tot persoon. Maar wie aan een echte sportverslaving lijdt, kan best professionele hulp zoeken”, zegt Guido Verhaeren, “want het is niet evident om in je eentje af te kicken. Een sportpsycholoog gaat altijd op zoek naar de échte oorzaak. Een juiste diagnose is noodzakelijk om een aangepaste therapie te kunnen geven. Gedragstherapie kan dikwijls de oplossing brengen.”

“Bij (sport)verslaafden is het vaak alles of niets. Je kan tegen deze mensen niet zeggen: sport gewoon een beetje minder. Dat werkt niet. ‘Flooding’ is een methode van angstreductie bij patiënten met een angststoornis. De patiënt wordt dan blootgesteld aan zijn grootste angst - niet meer kunnen sporten, bijvoorbeeld - totdat hij geen angst meer ervaart. Een andere methode is de persoon een zekere rangorde te laten aanbrengen in zijn activiteiten om te leren op een zelfstandige manier zijn drang te controleren. We noemen dat desensitisatie. Als er sprake is van een ontwikkelingsstoornis (bv. ADHD) is er dan weer een heel andere aanpak vereist. Kortom, een sportverslaving is een zeer complex probleem waarvoor geen standaardoplossing bestaat. Gelukkig is het een vrij zeldzame stoornis. De meeste mensen moeten vandaag immers aangemoedigd worden om meer te bewegen”, besluit sportpsycholoog Guido Verhaeren.