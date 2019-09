Fit & Gezond

Ongeveer de helft van de bevolking kampt met slaapproblemen. Onze journaliste Lene Kemps gaat op zoek naar de vele oorzaken van die slapeloosheid. Vandaag geeft psychotherapeute Annelies Smolders raad. Zij leert je met haar Start to Sleep-programma weer slapen. Zonder medicatie en zonder kopzorgen. Lees nog meer over slapen in ons dossier