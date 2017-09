Maar 5 procent mantelzorgers krijgt financiële steun ESA

Bron: Belga 0 thinkstock Illustratiebeeld Fit & Gezond Amper 5 procent van de mantelzorgers in Vlaanderen maakt gebruikt van gemeentelijke premies. Nochtans verklaren 7 op de 10 gemeenten de mantelzorg wel degelijk te ondersteunen, maar het systeem wordt als te onbekend en te ingewikkeld ervaren. In veel gevallen weten mensen niet eens dat er een mantelzorgpremie is. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrouwenraad, die vraagt om werk te maken van een mantelzorgvriendelijk beleid in alle gemeenten.

De Vrouwenraad voerde een actieonderzoek naar de gemeentelijke ondersteuning van mantelzorgers. "De resultaten zijn schrijnend. Zeven op de 10 gemeenten verklaren de mantelzorg op hun grondgebied wel degelijk te ondersteunen maar de waardering varieert tussen 4 en 130 euro per maand. In vergelijking met 2008 gaat het gemiddeld maandelijks bedrag in Vlaanderen er zelfs op achteruit (van 37 naar 28 euro)", zo luidt het.

Elke gemeente bepaalt bovendien zelf de voorwaarden en die verschillen nogal per territorium: voor de ene moet het gaan om 66 procent invaliditeit bij de verzorgde persoon, elders om 80 procent, in de ene gemeente is een verlies van zelfredzaamheid met 12 punten genoeg, elders moet het 15 punten zijn. "De aanvraag voor de premie wordt dan ook vaak als moeilijk en omslachtig ervaren."

De Vrouwenraad vindt dat de 600.000 mantelzorgers in Vlaanderen beter verdienen. "Een betere en meer gestroomlijnde ondersteuning op lokaal vlak is absoluut een must zodat méér mensen in aanmerking komen: nu krijgen slechts 30.000 mantelzorgers een gemeentelijke premie. Dat is slechts 5 procent van de totaliteit."

Daarnaast is het gemeentelijke niveau volgens de Vrouwenraad bij uitstek het niveau waar meer kan gebeuren dan louter financiële ondersteuning. Het daarbij onder meer om psychosociale steun via lotgenotengroepen en vormingsaanbod.