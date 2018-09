Maakt deze gezonde snack komaf met je ongezonde foodcravings? Nele Annemans

18 september 2018

09u03

Bron: Goed Gevoel 2 Fit & Gezond Heb jij ook vaak last van die o zo onweerstaanbare drang naar chocolade, pizza of chips? Dan kan je natuurlijk proberen om je aandacht af te leiden door iets anders te doen, maar volgens een nieuwe studie zou ook deze lekkere snack je foodcravings wegnemen.

Uit een nieuwe studie, gepubliceerd in het tijdschrift Diabetes, Obesity and Metabolis, blijkt namelijk dat walnoten eten - ja, je hoort het goed - je hunkering naar ongezond voedsel kan doen verdwijnen. Voor die studie observeerden de onderzoekers tien obesitaspatiënten gedurende twee keer vijf dagen in een klinisch onderzoekscentrum. Tijdens de eerste vijf dagen kreeg de helft van de deelnemers elke dag een smoothie met walnoten, de andere helft kreeg een smoothie met dezelfde smaak, maar zonder walnoten. Na vijf dagen werden de rollen omgekeerd.

Na vijf dagen ondergingen de deelnemers telkens een MRI-onderzoek terwijl ze naar foto's keken van ongezonde gerechten zoals hamburgers en desserts, gezond voedsel zoals groenten en neutrale foto's van bijvoorbeeld bloemen en rotsen. Wat bleek? Als ze keken naar ongezond voedsel, vertoonden de mensen die de walnootsmoothies dronken meer activiteit in een gedeelte van de insula, dat de impulsen en eetlust reguleert. Als dat deel van de hersenen geactiveerd wordt, besteed je volgens de onderzoekers meer aandacht aan je voedselkeuzes en verkies je makkelijker gezondere opties boven ongezonde. Met andere woorden: walnoten eten zou je hunkering naar ongezond voedsel doen afnemen. De proefpersonen gaven ook aan dat ze minder hongerig waren na het drinken van een smoothie mét walnoten dan na het opslurpen van eentje zonder.

Helaas gaat het hier maar om een erg kleine studie en verder onderzoek is nodig om het directe verband aan te tonen. Toch is een handvol walnoten per dag (30 à 35 gram) de perfecte toevoeging aan je dieet. Ze zijn immers niet alleen een uitstekende leverancier van omega 3-vetzuren, maar bevatten ook heel wat vitamines en mineralen. Onderzoek wijst ook uit dat je door ze regelmatig op het menu te zetten, je risico op hart- en vaatziekten, op type 2 diabetes en op bepaalde vormen van kanker kan terugdringen. Kortom, de ideale snack!

Bron: goedgevoel.be