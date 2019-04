Maak kennis met onze gastredacteur Laura: “Een gezonde levensstijl hoeft niet zo ingewikkeld te zijn” Laura Van den Broeck

08 april 2019

17u55 0 Fit & Gezond Even voorstellen, ik ben Laura Van den Broeck, en deze week schrijf ik mee op nina.be. Ik ben een enthousiaste twintiger met een passie voor voedzaam koken en gezond leven. In het dagelijks leven werk ik als voedingsconsulente en sportcoach. Mensen begeleiden in hun weg naar een gezonde levensstijl en hen laten inzien dat die lifestyle starten en aanhouden eigenlijk niet zo moeilijk is, is mijn dagelijkse bezigheid. Én, echt wat word ik daar elke dag weer zo gelukkig van!

Even een beetje achtergrond: ik was vroeger een echte ‘jojo’er’. Een meisje dat het cijfertje op de weegschaal maar niet onder controle kreeg. Weegschaal versus Laura, elke dag opnieuw. 1-0, een niet te winnen strijd. Van crashdiëten (zoals koolhydraten schrappen, vetten schrappen, ketodieet …) naar helemaal niets eten, van de ene sportdiscipline naar de andere … Kortom been there done that. Ik heb het allemaal uitgeprobeerd. Ik legde de druk zo hoog voor mezelf en kon eigenlijk niet meer genieten. Telkens zag ik wel wat resultaten, maar helaas van zeer korte duur. Het crashdiëten en overdreven sporten zoog me leeg en het gelukkige en energieke gevoel waarop ik gehoopt had was ver zoek.

Op een bepaald moment zag ik in dat ik simpelweg het roer moest omgooien. Ik ontdekte dat gewone, slimme keuzes maken en hier en daar een streepje beweging inlassen al veel deed met mijn lichaam. Ik leefde volgens mijn op maat gemaakte 80/20 principe: 80% voedzame gezonde voeding en 20% ‘spielerei.’ Ik schrapte sindsdien ook niets meer. Ik begon gewoon voedzamer te eten. Ja, ook koolhydraten en zoveel mogelijk goede vetten. En zag dat mijn lichaam traag maar zeker eindelijk begon te veranderen. Al snel voelde ik me veel energieker. Daarnaast startte ik met korte work-outsessies elke keer ik daar even tijd voor had. En het werkte, eindelijk had ik de strijd met de weegschaal gewonnen en dat op een manier die niet moeilijk aanvoelt.

Mijn concept ‘be fit, be awesome’ richt zich dan ook op iedereen die gezond wil leven, maar die daar weinig tijd, energie en geld in wil steken. Ik bundelde mijn makkelijkste recepten en work-outs (platform via video ondersteuning) in mijn allereerste kook- en work-outboek. Een gezonde levensstijl hoeft niet zo ingewikkeld te zijn als dat sommigen denken. Ook schrappen en crashdiëten horen daar niet bij. Daarom blog ik voor NINA, om mijn visie over een FIT en AWESOME leven te delen en mensen die deze lifestyle ook willen te inspireren!