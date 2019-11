Lust jij geen spruitjes of andere groenten? Dat ligt aan je genen NA

17 november 2019

Bron: BBC News, Healthline 0 Fit & Gezond Haal jij je neus op voor bepaalde groenten zoals broccoli, kool en spruitjes? Dat ligt misschien aan je genen. Dat stellen althans enkele Amerikaanse wetenschappers.

Onderzoekers van de universiteit van Kentucky geloven dat een bepaald gen ervoor zorgt dat sommige groenten voor mensen bijzonder bitter smaken waardoor ze voedzame groenten zoals broccoli, spruitjes en kool vermijden. “Die personen kunnen ook overgevoelig reageren op smaken als die van donkere chocolade, koffie en bier”, aldus Jennifer L. Smith van de universiteit van Kentucky en mede-auteur.

De studie, die dit weekend op de American Heart Association’s Scientific Sessions in Philadelphia zal gepresenteerd worden, is gelinkt aan eerder onderzoek waaruit bleek dat dit gen ervoor zorgt dat sommigen bepaalde groenten wel of niet lusten.

Het smaakgen

Voor het onderzoek bestudeerden de wetenschappers 175 mensen. Mensen worden geboren met twee exemplaren van het smaakgen TAS2R38. Dat gen zorgt ervoor dat we bitterheid op onze tong kunnen proeven. Mensen die twee exemplaren van het TAS2R38-gen erven, het AVI-genotype genaamd, zijn niet gevoelig aan bittere smaken (het genotype is de erfelijke informatie die is opgeslagen in het DNA in de vorm van genen nvdr.). Maar mensen die een exemplaar van AVI én een van een ander, PAV genaamd, geërfd hebben, zijn wel gevoeliger aan bittere smaken. Maar er zijn ook mensen die twee exemplaren PAV bezitten, ook wel superproevers genoemd. Zij zijn overgevoelig aan bitter waardoor ze bepaalde smaken als die van spruitjes helemaal niet kunnen harden. De proefpersonen die over het PAV-genotype beschikten, aten dan ook slechts kleine hoeveelheden bladgroenten. Die zijn echter enorm goed voor je hart en algehele gezondheid.

Om te vermijden dat die mensen te weinig van die groenten binnenkrijgen, raden de onderzoekers aan om je groenten te koken. Dat kan de bitterheid verminderen. De onderzoekers wijzen er ook op dat je smaakpapillen minder gevoelig worden naarmate we ouder worden. “Het is dus niet omdat je als je kind niet hield van spruitjes, dat je ze nu ook niet lust. Proef dus zeker eerst voordat je je er je neus voor ophaalt”, aldus Smith.

Maar ook voor kinderen is het uiteraard enorm belangrijk om de juiste voedingstoffen binnen te krijgen. Deze vijf tips helpen je kind - en jou misschien ook - meer groenten te eten.

1. Vervang spaghetti door courgetti

Of andere groentespaghetti. Serveer met bolognaise - of andere saus en eventueel wat geraspte kaas. De kans is groot dat je zoon of dochter het verschil niet eens opmerkt.

2. Laat je kind zijn of haar eigen smoothie maken

Roep één ochtend per week uit tot smoothie-ochtend en laat je kind zélf kiezen welke groenten of fruit er in zijn of haar smoothie mag.

3. Maak frietjes van zoete aardappel

Kinderen houden van frietjes. Vervang ze af en toe door frietjes van zoete aardappel, die je klaarmaakt in de oven. Wil je nog een stapje verder gaan? Maak dan ook guacamole en laat je kind hun frietjes daarin dippen. Een heerlijke en gezonde combinatie!

4. Wees creatief met bloemkool

Bloemkoolpuree, bloemkoolrijst, een pizzabodem gemaakt van bloemkool ... Je merkt het al: deze groente is heel veelzijdig en dus makkelijk in de maaltijden van je kind te sneaken.

5. Kies voor klein

Groter is niet altijd beter, en al zéker niet als het om groenten gaat. Maak je spaghettisaus met wortelen, paprika’s, courgette en champignons? Als je ze extra fijn snijdt, zullen je kinderen er véél minder op tegen hebben. Ook kan je aan veel andere gerechten, zoals omeletten, fijngesneden groenten toevoegen.