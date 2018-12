Lukt het jou niet om een dieet vol te houden? Waarschijnlijk is dit de reden Nele Annemans

04 december 2018

10u48

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond “Ik probeerde alles al om gewicht te verliezen, maar niets werkt”, moet zowat dé openingszin van elke vrouw of man die bij een diëtist aanklopt. En dat heeft volgens voedingsspecialist Jax Nixon maar één reden. “Ze hebben psychologisch niets veranderd.”

In zijn boek ‘The Overweight Mind’ stelt Nixon dat slechts 20% van de slaagkansen van je dieet mechanisch bepaald is, ofwel door wat je eet en hoe vaak (en hoe intens) je sport. De rest gebeurt volgens hem mentaal: “Een verandering in je mentaliteit is wat echt leidt tot langdurig gewichtsverlies.”

Je denken veranderen mag dan wel moeilijker lijken dan een extra portie groenten toevoegen aan je bord, maar volgens Nixon gaat het vlotter dan je zou denken. Het kan volgens hem zelfs alleen al door je woordgebruik aan te passen. Zo zijn er drie korte zinnen die hij aan zijn patiënten verbiedt: “Ik hou niet van …”, “Ik kan niet …” en “Ik zal nooit …”. “Mensen gebruiken die zinnen zo vaak dat ze zich er zelfs niet meer bewust van zijn”, aldus Nixon. “Maar al die negatieve gedachten kunnen een belangrijke invloed hebben op je sport- en dieetdoelen.” Gelukkig kan je ze volgens Nixon makkelijk omzetten in positieve gedachten. Enkele voorbeelden:

“Ik hou niet van groenten”

Volgens Nixon willen mensen bepaalde dingen niet eten of doen door een negatieve ervaring uit het verleden. Als iemand bijvoorbeeld zegt dat hij niet van groenten houdt, kan het zijn dat die persoon ooit eens ziek werd van spinazie te eten. Of als een vrouw zegt dat ze niet wil lopen, heeft ze daar in het verleden misschien een blessure aan overgehouden. Daarom probeert Nixon zijn patiënten duidelijk te maken dat dingen kunnen veranderen en je niet in het verleden moet blijven hangen. “Als mensen zeggen dat ze niet houden van bepaalde groenten, of van sport, probeer ik hun uit te leggen dat oude herinneringen niet per se hun huidige gedrag moeten dicteren.”

“Ik kan geen 10 push-ups doen”

“In plaats van voortdurend tegen jezelf te zeggen dat je geen 10 push-ups kan doen, denk je beter na over wat je wel kan”, zegt Nixon. Lukt het voor jou om 1 push-up te doen? Doe dat dan elke dag. Enkele dagen of een week daarna zeg je tegen jezelf: “Ik kan 2 push-ups doen” en zo ga je door tot je je doel bereikt hebt.

“Ik ga niet vroeg opstaan om te trainen”

Mensen die “Ik zal niet ...” of “Ik ga niet ...” gebruiken in een zin, hebben zichzelf ervan al overtuigd dat wat ze zeggen de waarheid is. Maar die uitspraak voelt alleen als waar aan omdat je die zelf alsmaar blijft herhalen. “Probeer ook hier om je gedachte te herformuleren: denk na over wat je zal proberen om te doen, bijvoorbeeld om 2 keer per week wat vroeger op te staan om te sporten, en concentreer je vervolgens op hoe je die gewoonte kan blijven aanhouden.”

Bron: goedgevoel.be

