Luisuitbraak in middelbare scholen door selfies TVM

22 januari 2018

In verschillende middelbare scholen in Vlaanderen heerst momenteel een hoofdluizenplaag, dat schrijft Het Nieuwsblad. Geen groot nieuws zou je denken, moest het centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) niet met zo'n opvallende verklaring komen. Volgens hen zorgt de toenemende populariteit van selfies er namelijk voor dat luizen vrij spel krijgen.

Vroeger kwamen hoofdluizen vooral voor bij leerlingen in de lagere school, maar de laatste jaren kampen ook (veelal) meisjes er nog in de middelbare school mee. Niet door een jonger broertje of zusje, maar door selfies zegt het CLB aan Het Nieuwsblad.

“Meestal komen de luizen in het middelbaar van een jonger broertje of zusje, maar aangezien jongeren zoveel selfies nemen en ze daarbij tegen elkaar leunen, is het veel makkelijker voor luizen om van het ene hoofd naar het andere te springen”, zegt directeur Stefan Grielens tegen de krant. “Vooral de meisjes met lange haren hebben er last van.”

Hoe ga je die beesten best te lijf?

Wat alvast niet aan te raden is, is het haar van je kind tooien met een antiluizenbandje waarvan de geur “luizen op afstand houdt”, zoals de reclame ons wil doen geloven. Of essentiële oliën, die in het paramedische circuit verkocht worden, gebruiken.

“Het is nooit wetenschappelijk bewezen dat die oliën of haarbandjes werken”, zegt professor Hilde Lapeere van de dienst dermatologie van het UZ Gent aan onze krant. “Luizen kan je bestrijden met twee methodes: ofwel gebruik je de natte-kam-methode, ofwel producten. Bij de natte-kam-methode maak je het haar nat en doe je er conditioner in. Daarna kam je het grondig uit met een anti-luizenkam. Eerst kam je van achter naar voor en dan omgekeerd. De behandeling moet herhaald worden. Je doet dit op dag één, vijf, negen en dertien. Dus telkens met drie dagen ertussen.”

“Je kan ook producten gebruiken. Er zijn er op basis van siliconen en er zijn er met insecticiden (op basis van malathion of permethrine). De insecticiden werken nog altijd, al zijn sommige luizen intussen wel resistent geworden. Op welke soorten de insecticiden geen effect meer hebben, weten we niet precies.”

Kan je zelf preventief iets ondernemen?

Helemaal voorkomen dat je kind luizen krijgt, kan je eigenlijk niet. Het enige dat je preventief kan doen, is het haar van je kind regelmatig controleren. “Als je dat één keer per week doet, kunnen de luizen ook niet langer dan een week in het haar zitten”, zegt dokter Lapeere. “Eén keer per week controleren na het bad of de douche, is voldoende, tenzij er al luizen in het gezin zijn of de school al gewaarschuwd heeft dat er in de klas zijn gesignaleerd. Als je regelmatig controleert, ben je er op tijd bij en kan je snel ingrijpen. Zo voorkom je ook dat andere kinderen besmet raken.”