Louis Vuitton brengt oortjes van € 980 uit: zijn inears een gezonde keuze voor het gehoor?

Fit & Gezond

Louis Vuitton heeft een nieuwe versie van hun oortjes uitgebracht. Hun luxe Horizon Earphones zijn nu verkrijgbaar in vijf kleuren en gaan tot wel 30 uur mee. Net zoals de nieuwste Airpods van Apple kan je ze gebruiken in twee standen: noice-cancelling en luisteren met omgevingsgeluiden. Prijskaartje? 980 euro. Maar hoe gezond is het om zo’n oortjes te gebruiken?