Longartsen: “Stop met vapen, we kennen totaal de risico’s nog niet”

Longartsen waarschuwen in ons land al langer voor de e-sigaret. “De Europese Vereniging van Longartsen had al begin dit jaar een negatief advies gegeven en met nu ook een dodelijk slachtoffer in ons land, kunnen we onmogelijk groen licht geven. Nogmaals: wij raden de e-sigaret ten stelligste af”, zegt longspecialist Ingel Demedts van het AZ Delta in Roeselare. Dit gebeurt er met je longen bij vapen.

De e-sigaret werd in zijn begindagen beschouwd als een gezonder alternatief voor wie wilde kappen met het klassieke roken. “Eerlijk, dat was ook ons advies: de e-sigaret als hulpmiddel voor wie komaf wilde maken met zijn verslaving”, zegt Demedts. “Nu blijkt dat ook de e-sigaret gevaarlijk is, moeten we dat advies uiteraard herzien. Eigenlijk kennen we gezondheidsgevolgen nog onvoldoende. Het is een feit dat wanneer je een bepaalde stof inhaleert dat er kans is op een ontstekingsreactie op relatief korte termijn. De gevolgen op lange termijn kennen we nog helemaal niet. Wat is het risico op kanker? Geen idee. De elektronische sigaret bestaat nog niet zo heel lang, natuurlijk.”

Dat er wat loos is met de e-sigaret is al enige tijd duidelijk. In de Verenigde Staten stierven al 39 patiënten aan de gevolgen van vapen en de longproblemen van 2.000 anderen worden ook gelinkt aan de e-sigaret. Bij ons is er nu ook een dodelijk slachtoffer. Opvallend: een jonge, robuuste jongeman van amper achttien. “Dat is inderdaad een opvallende vaststelling, want ook in de Verenigde Staten zijn veel slachtoffers erg jong. Heeft het te maken met het feit dat in die leeftijdscategorie meer jongeren vapen? We weten het niet.”

Mogelijk is de cannabisolie verantwoordelijk voor een kettingreactie aan infecties in de longen. Zodra ze geïnfecteerd zijn, blijkt dat dan onomkeerbaar voor een aantal patiënten, met een fatale afloop Ingel Demedts

Wat gebeurt er wanneer we vapen en hoe ongezond is dat? “De damp die we inhaleren, wordt voor een deel al gefilterd in de keelholte, maar een deel komt in de longen terecht, inclusief de verbrande en verhitte stoffen en een aantal chemicaliën zoals smaakstoffen”, zegt Demedts. “Maar het effect is niet altijd hetzelfde en afhankelijk van een aantal factoren: hoe vaak inhaleer je? Hoe diep inhaleer je en hoe krachtig? Er zijn bovendien heel veel verschillende devices op de markt waardoor het moeilijk in te schatten is wat er in de longen terechtkomt en hoe diep. Dat kun je onmogelijk zeggen voor één individu.”

Nog een opvallende vaststelling: 80 procent van de dodelijke slachtoffers in de VS bleken cannabis te hebben toegevoegd: vaak THC, de psychoactieve stof van cannabis, maar ook CBD, cannabisolie waar je niet van hallucineert. “Je bent bezig met het verhitten en verdampen van olie die je vervolgens inhaleert. Het spreekt voor zich dat dat heel ongezond is”, zegt Demedts. “Waarschijnlijk is het dan ook die substantie die een soort van kettingreactie aan infecties in de longen teweegbrengt. Zodra ze geïnfecteerd zijn, blijkt dat dan onomkeerbaar voor een aantal patiënten, met een fatale afloop. Het is daar dat het onderzoek zich momenteel op focust”

“De Europese Vereniging voor Longartsen heeft, nog voor er één dode was gevallen in de VS, het gebruik van de e-sigaret ten stelligste afgeraden. Dat advies kunnen we nu alleen maar herhalen, nog meer dan vroeger. Of het moet worden verboden? Dat is niet aan ons, daarvoor bestaan andere instanties.”

