Trend van 't moment: kopen bij een boer uit je buurt

19 juni 2020

Lokaal kopen was altijd al een goed idee, maar sinds de coronacrisis meer dan ooit. Niet alleen om lange wachtrijen aan de supermarkt te vermijden maar ook om plaatselijke boeren te steunen. Bovendien is de ‘korte keten’ nog beter voor de planeet ook. Win-win-win! Of zoals Provincie Oost-Vlaanderen het formuleert: lokaal is het nieuwe normaal!

Zes slimme tips om lokaal te kopen

Benieuwd waar je terecht kan voor je portie verse seizoensgroenten of -fruit? Op steeds meer plaatsen kan je via de korte keten boodschappen doen. We zetten enkele mogelijkheden voor je op een rij:

Tip 1: Abonneer je op een groente- of fruitpakket en laat je wekelijks verrassen door de inhoud.

Tip 2: Ga je groenten en fruit zelf oogsten in een zelfpluktuin. Wedden dat je voedsel nooit beter smaakte dan wanneer je ’t eigenhandig plukte?

Tip 3: Doe je boodschappen in een hoevewinkel. Je vindt er niet alleen verse groenten en fruit maar vaak ook zuivel, brood, vlees en dranken.

Tip 4: Haal je groenten en fruit uit een automaat. Lekker en origineel!

Tip 5: Bezoek een boerenmarkt. Die vindt meestal wekelijks plaats op een vaste locatie.

Tip 6: Bestel bij een webshop. Want ook online verkoop met afhaling of thuislevering zit in de lift.

Proef jouw lokale hoeve- en streekproducten en verken alle verkooppunten in jouw buurt!

Wat zijn de voordelen van de korte keten?

-Je weet waar je voeding vandaan komt en dat kweekt vertrouwen.

-Je eet kraakvers en smaakvol voedsel, recht van het veld. En dat proef je!

-Je eet met de seizoenen mee en ontdekt soms nieuwe (oude) groenten. Aardpeer of rammenas, iemand? Je menu volgt het ritme van de natuur.

-Je kan boodschappen doen met de fiets of te voet. Goed voor je gezondheid én fijn voor het milieu.

-Je vermijdt verpakkingsafval. Nog een bonus voor het milieu!

-De boer krijgt een eerlijke prijs voor zijn producten en jij betaalt niet voor tussenschakels.

Proef lokaal, koop lokaal

Van 6 juni tot 30 september ontdek je lekkernijen en leuke activiteiten in Oost-Vlaanderen en de andere provincies via Zomer van de Korte Keten. Zo leer je de producenten van ons voedsel van heel dichtbij kennen. Houd de website in de gaten voor meer informatie!