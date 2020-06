Provincie Oost-Vlaanderen Gesponsorde inhoud Toerist in eigen land? Logeer eens op een boerderij! Aangeboden door Provincie Oost-Vlaanderen

15 juni 2020

Vakantie in eigen land? Gelukkig hoef je het niet ver te zoeken om avonturen te beleven. Want ook dichtbij huis valt er heel wat te ontdekken. Logeer eens op een boerderij in Oost-Vlaanderen en laat je verwennen met lokaal lekkers!

Deze zomer zullen we met z’n allen meer dan ooit vakantie in eigen land houden. Ben je op zoek naar een originele bestemming? Kies dan eens voor een verblijf op een boerderij en laat je verwennen met lokale lekkernijen. Heel wat Oost-Vlaamse boeren baten een gastenverblijf uit én laten je kennismaken met hun eigen verse hoeveproducten. Ruik en proef den buiten op een van de boerderijen via Toerisme Oost-Vlaanderen ! Hier volgen enkele van de vele topadresjes waaruit je kan kiezen…

Appelwijn drinken met zicht op de boomgaard

In Sint-Gillis-Waas vind je Vakantiehoeve Berckelaer, omgeven door 20 hectare boomgaarden. Deze luxueuze vakantiewoning is een oase van rust en ontspanning. Je kan de omgeving te voet, met de fiets of zelfs met de huifkar verkennen. De vakantiehoeve is verbonden aan het gelijknamige fruitbedrijf, waar appels en peren op een milieuvriendelijke manier geteeld worden. Hoe dat precies in elkaar zit, ontdek je tijdens een rondleiding op de boerderij. Een deel van die appels wordt verwerkt tot appelwijn. Tip: op het grote terras van de vakantiehoeve kan je uitgebreid aperitieven met zo’n appelwijntje, met prachtig zicht op de fruitbomen!

(H)eerlijk veggie en vegan

Nog zo’n pareltje is B&B De Kollebloem in Herzele. Op deze bioboerderij zijn rust, ruimte én (h)eerlijke voeding de grote troeven. Na een overnachting in een van de drie sfeervolle kamers, begin je de dag met een uitgebreid ontbijt van biologisch lekkers. Niet te missen: het verse sap van fruit en/of groenten van eigen teelt, zoals het komkommer-appel-wortelsap. Maar je kan er ook terecht voor een heerlijk vegetarisch of veganistisch diner, met kraakverse biogroenten rechtstreeks van het veld. Een aanrader is de huisgemaakte veggieburger (gemaakt van wortel, peterselie, courgette en rijstvlokken), geserveerd met een slaatje vol eetbare bloemen uit de tuin. Wedden dat het water je in de mond loopt? Leuk alternatief: ga zelf aan de slag met het groentepakket en de bijhorende recepten.

Verse koffiekoeken én huisbier

De Kloosterhoeve in Zwalm is een charmant gastenverblijf in een oud klooster, gelegen in de schaduw van de kathedraal van de Zwalmvallei. Je kan er genieten van de natuur, de rust én last but not least: de lekkernijen uit de eigen bakkerij! Denk maar aan verse mattentaarten, broden, koffiekoeken en chocoladekoeken. De melk en eieren van de dieren gaan rechtstreeks van de boerderij naar de bakkerij. Tip: proef ook zeker hun eigen huisbier ‘Pedevinck’.

Heb je zin gekregen om te gaan logeren op een boerderij? Kies jouw favoriet via Toerisme Oost-Vlaanderen en pak je koffers!

Lokaal is het nieuwe normaal

Terwijl we onze eigen streken beter leren kennen, ontdekken we ook meer en meer lokale producten. Dat is goed nieuws, want kopen bij de lokale boer en producent heeft heel wat voordelen: kwaliteitsvolle producten tegen een eerlijke prijs én bovendien kraakvers. Bovendien weet je waar je voedsel vandaan komt, en dat kweekt vertrouwen. Wil jij kennismaken met nog veel meer Lekker Oost-Vlaams ?

Van 6 juni tot 30 september ontdek je lekkernijen en leuke activiteiten in Oost-Vlaanderen via de Zomer van de Korte Keten . Zo leer je de producenten van ons voedsel van heel dichtbij kennen. Houd de website in de gaten voor meer informatie!