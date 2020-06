Provincie Oost-Vlaanderen Gesponsorde inhoud Hé mama of papa, weet jouw kind waar voedsel vandaan komt? Smakelijke tips om samen de oorsprong van jullie voedsel te ontdekken! Aangeboden door Provincie Oost-Vlaanderen

22 juni 2020

Denkt jouw kind dat kaas aan een plant groeit? Dat pasta van dieren gemaakt is? Of dat tomaten onder de grond groeien? Dat is geen uitzondering. Daarom nodigt Provincie Oost-Vlaanderen je uit om samen met je kind te ontdekken waar je voedsel vandaan komt. En dat op een bijzonder smakelijke manier!

Even een kleine test! Stel je kind deze drie vragen: Waarom vinden we in de winter geen Belgische aardbeien in de winkel? Groeit rijst in België? Waar komt kaas vandaan? Als zoon- of dochterlief de bal volledig misslaat, is dat niet zo vreemd. Veel kinderen hebben moeite om de herkomst van wat ze eten te benoemen. Groenten, fruit, melk, vlees, eieren … het komt niet zomaar uit de supermarkt. Wil jij je kind laten zien waar het écht vandaan komt? Dan helpen we je graag op weg met enkele tips!

Tip 1: Oogst je groenten en fruit zelf in een zelfpluktuin

Voor een portie verse seizoensgroenten trek je gewapend met een emmertje het veld op in een zelfpluktuin. Je kleine boertjes en boerinnetjes zien met eigen ogen waar hun eten vandaan komt. Je mag zoveel groenten en fruit plukken als je maar wilt. Nadien wordt je emmer gewogen en betaal je voor je oogst. Verser dan dit kan het niet. En zelf geplukte groenten en fruit smaken nóg beter. Plukpret verzekerd!

Waar moet je zijn? Vind een zelfpluktuin in je buurt op RechtVanBijDeBoer.be

Tip 2: Doe je boodschappen bij een hoevewinkel

Laad jij wekelijks je winkelkar vol in de supermarkt? Trek in plaats daarvan eens (samen met je kinderen) naar een hoevewinkel in je buurt. Zo kom je in contact met de producent van je voedsel. Je vindt er niet alleen verse groenten en fruit maar vaak ook zuivel, brood, vlees en dranken.

Waar moet je zijn? Ontdek een hoevewinkel in je buurt op RechtVanBijDeBoer.be

Tip 3: Proef een streekgerecht

Wat denk je van een stukje Gentse vlaai, een kom rijstpap van geitenmelk of een hoeve-ijsje? Bij verschillende boerderijen kan je dit huisgemaakte lekkers proeven, terwijl je ziet waar ’t vandaan komt. Zo smul je fruit met zicht op de boomgaard, of lepel je geitenmelkrijstpap naast de geitenweide.

Overheerlijk smullen én toch leerrijk. Combineer met een fiets- of wandeltocht voor een topuitje!

Waar moet je zijn? Vind een adresje om te bezoeken en beleven opLekkerOostVlaams.be

Tip 4: Breng een bezoekje aan een boerderij

Wist je dat je op veel boerderijen een rondleiding kan volgen? Je ontmoet er de boer, bezichtigt de stallen, krijgt uitleg over de teelt, ziet met eigen ogen hoe de dieren gemolken worden … Door je kids bewust te maken van het harde werk dat erachter zit, leren ze respectvol om te gaan met voedsel. Wedden dat je kroost dit een geweldig uitstapje vindt?

Waar moet je zijn? Bezoek een boerderij van het netwerk Beleef De Boerderij .

Tip 5: Kook met lokale producten samen met je kind

Kinderen vinden het geweldig om samen met jou culinair te kliederen in de keuken. En om nadien hun zelfgemaakte maaltijd op te smikkelen. Kokkerel samen met je kleine chef-kok met lokale ingrediënten en geniet van de pure smaken. Maak fruitsla met verse aardbeien, bak pannenkoeken met kakelverse eitjes of een notencake met verse walnoten.

Waar moet je zijn? Vind inspiratie voor recepten met verse seizoensproducten op RechtVanBijDeBoer.be of op LekkerOostVlaams.be

Ik weet wat ik eet

Als je kiest voor de ‘korte keten’, kies je voor supervers voedsel dat de kortste weg aflegt van het veld naar je bord. Dus rechtstreeks van de boer, via een hoevewinkel, boerenmarkt of een wekelijks groentepakket. Zo is er vaak rechtstreeks contact met de producent. Je weet waar je voeding vandaan komt en dat kweekt vertrouwen. Fijne bonus: je vermijdt overbodige voedselkilometers en verpakking. Geen wonder dat lokaal kopen de hype van dit moment is. Of zoals Provincie Oost-Vlaanderen zegt: lokaal is het nieuwe normaal.

Benieuwd naar meer tips?

Nog tot 30 september ontdek je hoeve- en streekproducten en leuke activiteiten in Oost-Vlaanderen en de andere provincies via Zomer van de Korte Keten . Zo leer je de producenten van ons voedsel van heel dichtbij kennen. Hou de website in de gaten voor meer informatie!