Lockdown light maakt ons niet lichter: onderzoek toont aan dat 35% van de Belgen is bijgekomen VW

13 april 2020

10u54 6 Fit & Gezond De light versie van de lockdown waarin we ons nu bevinden weegt zwaar door op onze fitheid. Tenminste, dat blijkt uit een enquête van online apotheek Viata bij 1000 Belgen. Daaruit blijkt dat maar liefst 35% van de bevraagden is bijgekomen.

De stress, verveling en angst die we momenteel moeten doorstaan heeft een grote invloed op het getal op onze weegschaal. Online apotheek Viata bevroeg in samenwerking met onderzoeksbureau ivox 1000 Belgen, en bracht daarbij een tamelijk onrustwekkende trend aan het licht: maar liefst 35% van de bevraagden gaf aan te zijn bijgekomen, 12% meer dan 2 kilo, 3% zelfs 5 kilo.

Echt verwonderlijk is dat niet, want bij velen onder ons is het eetpatroon stevig gewijzigd door de coronamaatregelen. We eten en snoepen de laatste tijd veel meer. Vooral bij vrouwen (30% eet meer, 35% snoept meer) en jongeren onder de 35 (38% eet meer, 42% snoept meer) is dit het geval.

Daarnaast staan er in vele Belgische gezinnen ook andere dingen op het menu sinds we in quarantaine zijn. Zo eten we meer pasta en rijst (9%), meer conserven (5%), meer diepvriessnacks (4%), meer kant-en-klare maaltijden (3%), meer afhaalmaaltijden (3%) en minder verse groenten (7%). Vooral bij jongeren is dit het geval.

Oorzaken voor dit ongezondere eetpatroon lijken voornamelijk dat we zo weinig mogelijk buiten willen (77%), omdat we ons vervelen (53%) en omwille van meer stress (35%) en angst (42%). In combinatie met het feit dat we sinds de quarantainemaatregelen ook minder bewegen en sporten (34%) is dat nefast voor het cijfertje op de weegschaal.

De gewichtstoename die we zien op de weegschaal vertaalt zich daarnaast in minder energie (32%) en meer vermoeidheid (30%). Deze symptomen proberen we dan weer tegen te gaan met allerlei vitamines en preparaten. Zo neemt 17% van de bevraagden vitamines om de weerstand te verhogen, 5% neemt middelen om beter te slapen en om de stress te verlagen en 1% neemt zijn toevlucht tot middeltjes om gewicht te verliezen.

Oppassen geblazen

Al zijn stress en angst in deze tijden best begrijpelijke redenen om er even de riem af te leggen, toch moeten we ook oppassen, waarschuwt apothekeres Annelies Vanderlinden van Viata. “Door meer en ongezonder te eten en minder te bewegen kan onze weerstand verminderen. Dit is natuurlijk niet wat we in deze corona-tijden willen”, legt ze uit. “We moeten dus zoveel mogelijk proberen om onze normale eet- en beweegpatronen te handhaven. Nam je op kantoor geen koek bij je koffie? Doe dat dan thuis ook niet.”

“Plotse schommelingen in gewicht en een ongezonder eetpatroon hebben duidelijk ook gevolgen op het energieniveau, onze slaap en de mentale gezondheid, die mogelijk al verslechterd waren door alle stress en angst die met de lockdown light zelf gepaard gingen. We moeten dus absoluut voor onszelf blijven zorgen en onze eigen barometer goed in de gaten houden, zowel fysiek als mentaal, om deze coronacrisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Want we moeten deze coronamaatregelen uiteraard blijven volhouden in het belang van de algemene gezondheid.”