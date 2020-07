Lockdown heeft ons lui gemaakt: personal trainer geeft originele tips om meer te bewegen

Wie de voorbije maanden de straat op trok voor een rustige wandeling, was er aan voor de moeite. Zelfs een korte excursie naar de supermarkt had meer weg van een slalomtocht langs andere mensen. Het leek wel alsof iedereen hetzelfde idee had en de benen wou strekken, of in openlucht wou sporten. Een goeie gewoonte, die we helaas niet hebben volgehouden. Volgens een nieuwe studie zitten we zelfs nog méér stil dan voor de coronacrisis. Het Amerikaanse bedrijf 23andme - dat zich specialiseert in gezondheid en genetica - analyseerde de gegevens van 33.000 mensen met een iPhone of Apple Watch. Blijkbaar zetten we gemiddeld 1.000 stappen minder per dag dan voor de lockdown.

“Jammer dat we die sportieve voornemens hebben laten varen”, reageert Gudrun Hespel, personal trainer, psycholoog en een van de populairste fitbloggers in België. “Maar het is begrijpelijk. Mensen hadden tijdens de lockdown meer tijd dan ooit om te sporten, en nu hebben ze zin om andere dingen te doen. We snakken vooral naar sociaal contact. Toegegeven: we kunnen met een vriend gaan wandelen of fietsen, maar we hebben zo lang uitgekeken naar de gezamenlijke barbecues, de terrasjes en de restaurantuitjes, dat we daar maximaal van willen profiteren”, verklaart ze.

Ook het thuiswerken speelt een grote rol, vermoedt Hespel. “Het telewerken is een blijvertje. En dat zorgt ervoor dat we minder bewegen. Waar je vroeger met de fiets naar het werk ging, rol je nu uit je bed en ga je achter je computer zitten. Als het pendelen wegvalt, zullen het aantal stappen per dag dus ook afnemen."

Veel zitten is schadelijker dan niet sporten Personal trainer en psycholoog Gudrun Hespel

Dat is zonde, want elke beweging telt. “Je moet niet per se een marathon lopen. Maar af en toe een paar stappen zetten, kan een wereld van verschil maken. Onderzoek heeft aangetoond dat elk halfuur eventjes rechtstaan een goede invloed heeft op je gezondheid. Veel zitten is zelfs schadelijker dan niet sporten. Raad eens wie het gezondste is: iemand die in een winkel werkt en niet sport, of iemand met een kantoorjob die een uurtje naar de fitness gaat? Juist ja, de eerste. Het is écht belangrijk dat je beweegt en je lichaamshouding varieert, want anders gaan je spieren op den duur vastzitten.”

Gudrun Hespel deelt alvast enkele tips om meer te bewegen.

1. Gebruik een reminder

“Mijn smartwatch geeft een seintje als ik te lang heb stilgezeten en moet bewegen. Dat is een must. Als je verzonken bent in je werk, heb je een reminder nodig dat je moet rechtstaan. Anders tikt de tijd voorbij, en voor je het weet zit je enkele uren stil je je stoel. Je kan een smartwatch gebruiken als reminder, maar er bestaan ook een heleboel apps, of je kan gewoon een wekker instellen op je smartphone.”

2. Probeer ook in huis te wandelen

“Even telefoneren? Plof niet neer in de zetel, maar wandel rond. Hetzelfde geldt als je bijvoorbeeld je tanden poetst of achter de kookpotten staat. Wie z’n kuitspier wil versterken, kan af en toe op z’n tippen gaan staan. Ook squats zijn handige oefeningen om tussendoor uit te voeren. Simpel, maar effectief.”

3. Profiteer van je pauze

“Wie de hele dag achter z’n bureau zit, heeft afwisseling nodig. Ga dus ‘s middags even naar buiten - ook als je thuis werkt. Ga dan niet op je terras of in de tuin zitten, maar maak een korte wandeling.”

4. Kijk op een actieve manier naar tv

“Na een lange werkdag doet het deugd om in de zetel te ploffen en de tv op te zetten. Maar waarom zet je je niet op de grond? Je moet geen work-out doen, maar je kan ook je lijf losmaken met enkele stretchoefeningen. Dat vraagt amper moeite, maar het doet oh zo veel deugd als je de hele dag hebt gezeten.”

5. Speel met je kinderen

“Alle begrip als je na maanden thuiszitten je kroost even bent beu gezien. Laat staan dat je nog leuke activiteiten kunt bedenken om hen bezig te houden. Maar waarom doe je niet samen een actief spelletje? Tikkertje, of een waterballonnengevecht bij mooi weer? Mensen zeggen vaak: ‘ik kan niet sporten want ik heb kinderen’. Maar ze vinden het net leuk als je hen erbij betrekt. Ik heb een online work-outprogramma ontwikkeld, en veel ouders doen dat met hun kroost. Die kleintjes snappen er niets van, maar ze vinden het supertof. En ondertussen heb jij je ook in het zweet gewerkt. Een win-win noem ik dat. ”

Eerste hulp bij gebrek aan motivatie

En dan zijn er nog een heleboel mensen die hun sportieve kant ontdekt hebben tijdens de quarantaine, en zijn begonnen met wandelen, fietsen, pilates of hardlopen. Maar hoe meer we terugkeren naar ‘het normale leven’, des te lastiger het wordt om de sportschoenen boven te halen.

Wacht niet tot de goesting komt om te fitnessen, want dan kan je lang blijven wachten Personal trainer en psycholoog Gudrun Hespel

Hespel: “Tijdens de lockdown zijn veel mensen beginnen sporten omdat ze toch niets anders voorhanden hadden. Er was tijd zat. Helaas is dat nu wel anders. Een belangrijke tip: zet je sportactiviteiten in je agenda, net als een afspraak met vrienden of een meeting met je baas. Wacht niet tot de goesting komt om te fitnessen, want dan kan je lang blijven wachten.”

De personal trainer raadt ook aan om een goeie motivatie te zoeken. Beschouw sporten niet als iets dat je moét doen, maar stel jezelf de vraag waarom je het eigenlijk wil doen. Het feit dat je energie krijgt na het joggen of een yogasessie kan een goede drijfveer zijn. “Het aanschuiven in de files, de drukke deadlines op het werk en agenda’s die uitpuilen van de afspraken: alles is weer terug. Hierdoor voelen mensen zich vaak té moe om te gaan sporten. ‘Als ik dat er nog eens moet bijpakken, kan je me helemaal bijeenvegen.' Maar die redenering klopt niet. Sporten werkt als een oppepper. Terwijl komen er endorfines vrij, en deze chemische stofjes geven je net een goed en energiek gevoel. Achteraf is je batterij dus opnieuw opgeladen én zit je beter in je vel.”

Nog een duwtje in de rug nodig? “Schakel je vrienden in. Groepsdruk is de beste motivator die er is”, beweert Gudrun. “En maak er een routine van. Trek elke week op dezelfde dag en op hetzelfde moment je sportoutfit aan zodat het op den duur geen opgave meer is, maar een gewoonte.”

Lees ook:

1 op de 4 Belgen is verdikt: experts delen ultieme tips tegen coronakilo’s en voor nieuwe gezonde gewoontes (+)

Terug naar de fitness? Personal trainer geeft tips om veilig indoor te sporten (+)

Ronde én stevige billen? Experts delen hun beste tips voor je strakste booty ooit (+)