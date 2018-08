Liever geen vroegtijdige rimpels? Vermijd dan deze voedingselementen Ashlie Schaillee

02 augustus 2018

Dat wij vrouwen er alles aan doen om niet te vroeg met rimpels rond te lopen, is geen geheim. We geloven in het gebruik van een anti-age rimpelcrème of het innemen van extra vitaminen. Maar onze voeding, die bekijken we niet meteen als schuldige wanneer we rimpels krijgen. Toch is het beter om hier wél aandacht aan te besteden.

1) Zout

Koken met veel zout is slecht, niet alleen voor je lichaam maar ook voor je huid. Een grote zout-inname zorgt ervoor dat het lichaam water ophoudt. Het gevolg hiervan is dat je huid er gezwollen gaat uitzien. Ook al kook je niet met zout, dit betekent niet per se dat je een laag natriuminname hebt. Een goede vervanger voor zout zijn aromatische kruiden. Denk maar aan basilicum, bieslook, citroengras, dille… Deze zorgen voor een heerlijke smaak.

2) Verzadigde vetten

Het is een open deur intrappen: veel verzadigde vetten eten is niet goed voor je lichaam. Verzadigde vetten vermijd je best omdat het het risico op hartproblemen versterkt. Niet enkel zijn ze ongezond voor ons lichaam, ook je huid gaat sneller verouderen. Het zorgt ervoor dat Uv-stralingen je huid sneller beschadigen. Ingrediënten zoals gehydrogeneerde olie en margarine gebruik je best niet. Vervang deze door lage verzadigde vetzuren zoals bijvoorbeeld olijfolie.

3) Pikant eten

Te pikant eten zorgt ervoor dat de huid slachtoffer wordt van acne. Vooral vrouwen in de menopauze krijgen hier sneller last van. Toch heeft het ook een positief kantje: pikante maaltijden zorgen ervoor dat je minder spataders hebt.

4) Cafeïne

Cafeïne zorgt ervoor dat het lichaam meer vloeistof afscheidt dan nodig. Daardoor zal de huid er droog uitzien. Zeker wanneer je dit niet compenseert met het innemen van extra vloeistof. Te veel cafeïne kan je dus best vermijden. Drink je wel geregeld een bakje troost? Zorg dan zeker dat je ook genoeg water drinkt, een glas voor iedere tas!

5) Schelpdieren

Schelpdieren zoals kreeften, garnalen en krabben hebben een hoog jodiumgehalte. Dit zorgt ervoor dat de poriën verstopt kunnen raken en dat de huid last krijgt van acne. Schelpdieren vervang je best door vis die rijk is aan omega vetzuren. Deze houden de huid jong en vochtig.

6) Zuivel

Boeren injecteren vaak borstvoeding-inducerende hormonen bij melkkoeien zodat men de koeien jaren kan gebruiken voor melkerij. Helaas, het consumeren van zuivelproducten brengt die hormonen terug naar ons, en zij zijn een belangrijke oorzaak van acne en verhoogde oestrogeenproductie. Melk van de koe is dus niet zo gezond als we zouden denken. Een goede vervanger voor melk zijn bijvoorbeeld sojaproducten.