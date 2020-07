Lieven Maesschalck geeft je oefeningen om in 3 weken fit te raken. Neem deel aan de Fit 4 Summer-challenge Redactie

02 juli 2020

14u06

Bron: Content redactie 4 Fit & Gezond Met de Met de HLN Zomer Challenges willen we de zomer van 2020 op de meest positieve manier aangaan: samen met jullie maken we van België het mooiste vakantieland ter wereld. Zo daagt topkinesist Lieven Maesschalck je met Fit 4 Summer uit om in drie weken tijd in totaal 1.000 minuten te bewegen.

Deze zomer geeft Lieven Maesschalck ook jou oefeningen op maat om je spieren wat te versterken, een kilootje kwijt te spelen of je gewoon wat fitter wil voelen. Lieven toont ook hoe je daar geen dure toestellen of fitnessabonnementen voor nodig hebt. Je arm- en beenspieren in je woonkamer trainen met behulp van een waterfles, een cardiotraining op de trappen van een gebouw in de buurt of op een bankje in het park: de beste gym vind je gewoon bij je thuis, op straat of in de natuur.

Wij bundelen alle adviezen van Lieven, uitdagingen en foto’s van deze challenge in dit dossier. Bewijs dat je zelf aan de slag gaat met deze oefeningen. Maak een foto en stuur hem door via het Fit 4 Summer-platform. Bij het voltooien van je uitdaging kunnen deze producten jou helpen. Wil je deelnemen aan de andere challenges, die kan je hier terugvinden.



Nog meer tips en advies? Bekijk hier het boek ‘Move’ van Lieven Maesschalck & Inge Stiers.

