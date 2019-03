Plantaardig eten Gesponsorde inhoud Liefde voor het klimaat, ook op je bord? Zo eet je milieubewust Aangeboden door Alpro

28 maart 2019

12u00 0 Fit & Gezond We willen allemaal milieubewuster leven. En nieuwsflash: daar speelt onze voeding ook een grote rol in. Hoorde je al van het ‘planetary health diet’? Dat dieet promoot plantaardig, milieubewuster eten om zo de planeet en jezelf gezond te houden. Iets voor jou?

De jonge generaties trekken dit jaar en masse de straat op voor het klimaat en ook thuis proberen we allemaal ons steentje bij te dragen. Je auto vaker thuislaten en je energieverbruik beperken is al slim, maar ook je voedingspatroon heeft een belangrijk effect op hoeveel CO2 je uitstoot.

Eten voor de planeet

Wist je dat in Europa de consumptie en productie van voeding goed is voor zo’n dertig procent van de CO2-uitstoot? Dat geldt ook voor ons, Vlamingen: vijfentwintig procent van onze broeikasgasemissies komt voort uit wat we eten, vijf procent meer dan wat we met mobiliteit aan CO2 uitstoten.

We moeten dus duurzamer omspringen met onze voeding als we een gezondere planeet willen. Dat besluiten ook de internationale wetenschappers die deelnamen aan het grootschalige EAT Lancet-onderzoek*. Zij geven drie streefpunten aan: enerzijds ambitieuze innovaties aan de kant van de overheid en de voedingsbedrijven, anderzijds minder verspilling en meer plantaardig eten aan onze kant.

Een milieubewust bordje

Hoe ziet zo’n milieubewuste maaltijd er dan uit? De EAT Lancet-onderzoekers raden onder andere aan om wekelijks maximaal één portie vlees en twee porties vis te eten, een kwart van je bord te vullen met volkoren granen en de helft ervan met groenten en fruit. Zuivel kan je daarnaast afwisselen met plantaardige alternatieven op basis van soja. Het rapport stelt een dagelijkse inname van 25 tot 50 g sojabonen voor. Dat zou ongeveer 10 tot 20 g eiwitten per dag leveren, wat overeenkomt met de hoeveelheid eiwitten in 200-400 ml sojadrank.

Op de website van EAT vind je inspirerende recepten. Of probeer deze klimaatvriendelijke lasagne met plantaardige alternatieven eens!

Lasagne met pastinaak en wortel

Voor 2 personen

250 ml Alpro soya Cuisine, 4 eetlepels Alpro soya Bakken & Braden, 2 pastinaken, 6 wortelen, 2 sjalotten, 2 teentjes knoflook, 2 eetlepels hazelnoten, 150 g mozzarella voor pizza, verse kruiden (bijv. peterselie, tijm, laurier), 3 eetlepels bloem, 40 cl groentebouillon, 12 kleine of 6 grote lasagnevellen, 1 citroen, peper en zout.

Zo ga je te werk

1. Schil de pastinaken en wortelen en snij in plakjes. Stoof ze met laurier en tijm in 1 eetlepel Alpro soya Bakken & Braden. Kruid met peper en zout. Voeg 20 cl water toe en laat afgedekt sudderen tot ze beetgaar zijn.

2. Hak de sjalotten en knoflook fijn. Fruit beide in 1 eetlepel Alpro margarine tot de sjalot glazig is. Voeg 2 eetlepels Alpro margarine en de bloem toe en roer tot een roux. Giet er de groentebouillon en de Alpro soya Cuisine bij en laat op een laag vuurtje al roerend indikken. Kruid met peper en zout.

3. Kook de lasagnevellen 2 minuten in kokend gezouten water tot ze beetgaar zijn.

4. Schep een laagje saus op de bodem van een vuurvaste schaal en leg er enkele lasagnevellen in. Schik er een laag groenten op en kruid met peper en zout. Herhaal die laagjes en strooi tussen elke laag gehakte peterselie, hazelnoten en geraspte citroenschil. Eindig met een laagje saus. Schik de mozzarella in plakjes op de lasagne en bak 35 minuten in een op 190°C voorverwarmde oven.

De gezonde, plantaardige producten van Alpro passen perfect binnen het ‘planetary health diet’ en helpen je jouw steentje bij te dragen aan een mooiere, gezonde wereld. Alle producten van Alpro worden gemaakt met het grootste respect voor onze planeet. De sojabonen zijn 100% Pro Terra gecertificeerd. Dit is een label voor ecologisch duurzame, maatschappelijk verantwoorde en niet genetisch gemodificeerde sojabonen die voornamelijk uit Europa komen. Voor het telen van de sojabonen worden geen bomen gekapt.

Klik hier en ontdek het uitgebreide aanbod aan producten.

*Dit artikel kwam tot stand op basis van informatie en onderzoeksresultaten van de Commissie EAT-Lancet. Klik hier voor meer info.

*De Alpro producten bevatten calcium en vitamine D. Calcium en vitamine D zijn belangrijk voor het behoud van gezonde botten.

* Een gevarieerd, evenwichtig voedingspatroon en een gezonde levensstijl zijn aanbevolen voor een goede gezondheid