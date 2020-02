Exclusief voor abonnees Levensechte Ken kwam naar België voor gelaatsvervrouwelijking: “Onze dokters zijn keien in die operatie” Margo Verhasselt

18 februari 2020

09u50 3 Fit & Gezond De Braziliaanse ‘levende Ken-pop’ wil liever op Barbie lijken. Het sociale media-gezicht Rodrigo Alves wil namelijk niet langer een man zijn, maar wil als vrouw door het leven gaan. Voor een gezichtsvervrouwelijking kwam ze naar ons land en ging ze onder het mes bij specialist dokter Bart van de Ven. Geen verrassende keuze, want Belgische dokters zouden keien zijn in de ‘Facial Feminization Surgery’ bevestigt professor Dr. Guy T’Sjoen, hoofd endocrinologie van het UZ Gent.

Alves (36) werd wereldberoemd omdat ze talrijke chirurgische ingrepen liet uitvoeren, om zo hard mogelijk op Ken van Barbie te lijken. In The Mirror verklaart ze nu dat ze opniéuw onder het mes zal gaan, maar dit keer omdat ze ervoor kiest om als vrouw door het leven te gaan. Alves ging enkele dagen geleden langs bij dr. Bart van de Ven van de 2passclinic in Antwerpen. De reden? Een Facial Feminization Surgery of een gezichtsvervrouwelijking, de specialisatie van van de Ven. Hij spitste zich zo toe op het vrouwelijker maken van mannengezichten dat hij haast uniek is.

Toen van de Ven in 2012 op een congres voor chirurgen in Atlanta sprak, vielen de monden haast open. “Wat ik doe is technisch echt heel moeilijk”, vertelde hij eerder aan onze krant. “Een gezicht loopt vol zenuwen, ik ga daar heel voorzichtig tussendoor met de boor en de zaag. Heel veel chirurgen durven zich daar niet aan te wagen. Je hebt er én het talent én de durf én het esthetisch inzicht voor nodig. Elke chirurg zal je kunnen vertellen dat neuscorrecties de moeilijkste operaties zijn die er bestaan. Bij facial feminization is dat maar één aspect van het hele pakket. En élk stukje van dat pakket moet lukken. Als één ding niet goed is, is het geheel mislukt. Je ziet het meteen als een kin scheef is, een neus te hoog staat of het gezicht aan één kant niet goed mee beweegt.”