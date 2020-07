MIJNGEZONDHEID.BE Gesponsorde inhoud Levens redden vanuit je zetel? Zo word jij online orgaandonor! Aangeboden door mijngezondheid.be

10 juli 2020

Make Belgium Great Again is voor één keer terug van weggeweest! Met een undercoveractie en speciale uitzending op VTM riep Frances Lefebure opnieuw op tot orgaandonatie. De actie van Make Belgium Great Again en het nationale gezondheidsportaal Mijngezondheid moedigt mensen aan om zich online te registreren als orgaandonor. Vanaf nu moet je je zetel zelfs niet meer uit om mensenlevens te redden!

Vrijdagavond was het sociaal geëngageerde programma Make Belgium Great Again eenmalig opnieuw op televisie. Met een speciale aflevering wilden Frances Lefebure en haar team het thema van orgaandonatie weer op de agenda zetten. Want sinds 1 juli kan je je gemakkelijk online registreren via www.mijngezondheid.be. Frances trommelde haar team op voor een undercoveractie. Daarbij werd ze een handje geholpen door Bab Buelens en Vincent Fierens van Qmusic. Vrijdagochtend werden de inwoners van Kortrijk wakker met een opvallende boodschap in het straatbeeld: ‘Bel naar 0491/75.71.63 voor de deal van uw leven’. Wie het nummer belde, hoorde een voicemailbericht van Frances en burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne met een oproep tot orgaandonatie.

Twee jaar geleden zetten Frances en haar team het thema al in de kijker met Make Belgium Great Again. Na de uitzending openden bijna alle stad-en gemeentehuizen in Vlaanderen hun deuren zodat mensen zich konden registreren als orgaandonor. Het initiatief van het VTM-programma was toen een gigantisch succes. Op één dag tijd telde Vlaanderen 26 000 nieuwe registraties. Ondanks de hartverwarmende respons, is het aantal mensen dat wacht op een nieuw orgaan nog nooit zo hoog. Meer dan 1300 Belgen staan vandaag op de wachtlijst.

In principe is iedereen in ons land donor na overlijden, maar artsen zullen nooit zomaar een orgaan bij je weghalen als je dood bent. Ze zullen eerst controleren of je je wens om orgaandonor hebt geregistreerd en als dat niet zo is, contact opnemen met je familie.

Om te vermijden dat je familie in volle rouw de vraag krijgt of je nu wel of niet je organen wilde afstaan, is het belangrijk om je wens op voorhand te registreren. Vroeger moest je daarvoor naar het stadhuis, maar vanaf 1 juli kan je dat ook zelf online doen, waar je ook bent. Als donor kan je tot acht (!) mensenlevens redden en de levenskwaliteit van vijftig (!) mensen verbeteren. De deal van je leven vraagt vandaag maar om enkele muisklikken.

Maar hoe doe je dat, je online registreren als orgaandonor? Heel simpel, wij leggen het hier even uit:

1. Ga naar www.mijngezondheid.be en vind meteen op de homepagina de rubriek ‘Diverse donaties en wilsverklaringen’.

2. Klik op ‘Mijn orgaandonaties en wilsverklaringen’ en meld je aan met je eID of via ITSME.

3. Je krijgt nu een korte lijst te zien, waarbij je jouw uitdrukkelijke toestemming kan geven voor orgaandonatie voor transplantatie en donatie van lichaamsmateriaal. Vier kliks en je bent geregistreerd! Wie zegt dat een leven redden moeilijk is?

Wil je zelf levens redden? Registreer je dan nu via www.mijngezondheid.be en spoor ook je familie en vrienden aan om hetzelfde te doen!