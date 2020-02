Less is more: sporten met lichtere gewichten zorgt voor betere resultaten LDC

05 februari 2020

09u06

Bron: Eurekalert 12 Fit & Gezond Meer is niet altijd beter. Dat klinkt cliché, maar is wel degelijk de conclusie van een nieuwe Britse studie. Daarin staat dat mensen die gaan sporten in de fitness betere resultaten halen als ze niet altijd naar de zwaarste gewichten grijpen.

Jawel, ik ben nog een van de uitzonderingen die na een maand nog steeds bezig is met haar goede voornemens. Sinds de start va het jaar trek ik minstens twee keer per week naar de fitness. En hoewel ik stiekem vind dat die prestatie een klein schouderklopje verdient, voel ik me telkens weer ontzettend nietig tegenover alle spierbundels die liggen te zwoegen met massieve halters. Al is er een nieuwe studie die dat schuldgevoel een beetje sust.

Wetenschappers van de Universiteit van Lincols hebben 6 weken lang 16 sporters gevolgd. Tijdens het experiment werden de sportievelingen in 2 groepen gedeeld: de ene helft mocht een traditionele trainingsmethode volgen, waarbij ze in één keer zoveel mogelijk gewicht moesten heffen. De andere helft mocht zware en lichte gewichten afwisselen. Vooral die afwisselende sessies bleken een succes. Zij werden na 6 weken sterker in vergelijking met de andere sportievelingen, ook al hadden ze minder gewichten de lucht in gehesen.

“Er zijn veel factoren die kunnen bijdragen aan de prestatie van een sporter, en die factoren wisselen van dag tot dag. Denk aan voeding, hoeveel slaap iemand had of motivationele factoren”, reageert hoofdauteur Harry Dorrell. “Dankzij de afwisselende sessies konden we zien wanneer iemand een dipje had, en daar het gewicht aan aanpassen.” Met andere woorden: meer is niet altijd beter. Het draait om een optimaal gewicht op een specifieke dag. “Als je te weinig doet, ga je je lichaam te weinig stimuleren. Maar als je te veel op je schouders neemt - letterlijk dan - zal je jezelf vermoeien, wat het risico op blessures verhoogt.”

Die vermoeidheid voel je trouwens niet meteen. “Als je keer op keer traint met te zware gewichten, kan je pas na 3 weken daar het effect van voelen. Je zal dan merken dat je spieren plots te moe zijn.” Goed luisteren naar je lichaam is dus de boodschap.