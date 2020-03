Lepeltje-lepeltje zoals Laura & Sonny niet noodzakelijk goed voor je nachtrust: “We zoeken allemaal ons eigen nestje”

“Natuurlijk hebben we gespoond”, liet Laura uit ‘Blind Getrouwd’ optekenen over haar eerste nacht met ‘tijger’ Sonny. Dat ze de volgende ochtend allebei met kleine oogjes uit bed rolden had weinig te maken met middernachtelijke escapades, maar alles met een behoorlijk slaapgebrek.

Dat verbaast slaapexperte Annelies Smolders van Start to Sleep helemaal niet. “Uiteindelijk komt het erop neer dat wanneer we alleen slapen niemand ons kan storen. Slaap je wel met een partner in hetzelfde bed, dan kan diens gesnurk, gehoest of zijn of haar bezoekjes aan het toilet je uit je nachtrust houden. Dat wil echter niet zeggen dat samen slapen ook geen voordelen kan hebben. Zeker als vrouw voel je je meteen meer beschermd en geborgen met een andere persoon bij jou in bed.”

Dicht tegen je partner aankruipen mag dan wel gezellig zijn, wonderen voor je nachtrust zal het in de meeste gevallen niet doen. “Lepeltje-lepeltje liggen in bed is natuurlijk heel erg mooi en romantisch en het is een ideaalbeeld dat je vaak ziet passeren in films of op televisie. In de realiteit ligt dat toch net even anders. Veel koppels beginnen al spoonend aan de nacht, maar verhuizen na een tiental minuten elk naar hun eigen kant van het bed, om zich daar in hun favoriete houding terug te trekken.”

Dat de romantiek na een tiental minuutjes moet wijken voor het comfort van je favoriete slaaphouding hoeft trouwens helemaal niets te betekenen over de staat van jullie relatie. “Ik zie natuurlijk ook vaak artikels verschijnen over wat bepaalde slaaphoudingen zouden zeggen over je karakter of relatie, maar die zijn volgens mij niet op doorgedreven onderzoek gebaseerd”, stelt Smolders. “Waar het volgens mij vooral op neerkomt is dat je het best zal slapen wanneer je voor jouw gevoel het beste ‘nestje’ kan maken om in te liggen.”

En dat nestje, dat is voor iedereen persoonlijk. Bovendien is de houding waarin jij het liefst en het makkelijkst richting dromenland sukkelt ook niet noodzakelijk degene die het best is voor je lijf. “Vanuit een puur fysiek standpunt zijn er natuurlijk houdingen die beter zijn voor je gezondheid”, aldus Smolders. “Dat wil echter niet zeggen dat dat meteen ook de houding is waarin jij je goed voelt. Het slapen in de houding die jou het beste bevalt zal je de beste nachtrust geven, en dat is voor iedereen heel persoonlijk.”