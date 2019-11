Lelijke littekens? Dit kan je eraan doen redactie Goed Gevoel

04 november 2019

12u02

Fit & Gezond Na een lelijke val of een ingrijpende operatie blijf je vaak achter met een lelijk litteken. Een doorn in het oog voor velen, die hun littekens liefst zo snel mogelijk zien verdwijnen. Wat je eraan kan doen vroegen we aan esthetisch chirurg Dr. Jurgen Parys.

Dr. Jurgen Parys, esthetisch chirurg: “Meestal kunnen we lelijke littekens wegsnijden en opnieuw mooi hechten. Soms zijn ze niet goed genezen, als je een huid hebt die van nature de neiging heeft om lelijke littekens te vormen. Ook dan kunnen we ze wegsnijden, ze opnieuw hechten en preventief verbinden met siliconenhoudend verband.”

“Het resultaat hangt in grote mate af van de plaats van het litteken. Op sommige plekken van het lichaam, is het heel moeilijk om littekens weg te werken. Ik vrees bijvoorbeeld dat het erg lastig wordt om een litteken van een openhartoperatie weg te halen. Laat dat je er echter niet van weerhouden om bij een estethisch chirurg op consultatie te gaan om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Ook je huidskleur is een factor: een donkere huid maakt sneller dikke littekens aan dan een lichte. Een andere optie is dat je bij een dermatoloog lasertherapie volgt om de lijnen minder zichtbaar te maken of – waarom niet? – een tatoeage rond het litteken laat zetten.”