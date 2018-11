Lekker of niet? Ochtendroutine met of zonder koffie wordt deels genetisch bepaald AW

08 november 2018

11u42

Bron: National Geographic 0 Fit & Gezond Voor velen maakt koffie een belangrijk deel uit van het ochtendritueel. Meer zelfs: zonder koffie is het ochtendritueel onbestaande. Anderen mijden die kop dan weer omdat ze er trillerig en zelfs misselijk van worden. En dat ligt gedeeltelijk aan de genen.

Vooral na het invoeren van de wintertijd drinken velen ‘s morgens nog een tweede tas om te ontwaken. Maar voor sommige slaperige zieltjes is zo’n tas koffie geen goed middel. Door enkele ingebouwde genetische factoren die de cafeïne-inname reguleren, zijn ze minder goed bestand tegen een hoge of zelfs lage hoeveelheid cafeïne.



Tolerantie voor koffie

Wie geregeld koffie drinkt, wordt na verloop van tijd tolerant voor cafeïne. Dat is het werk van het metabolisme. Hoe beter het metabolisme bestand is tegen cafeïne, hoe minder lang de cafeïne in je bloed zal circuleren om zo de stimuleringscentra in de hersenen te beïnvloeden. Wat cafeïne betreft, spelen twee genen (CYP1A2 en AHR) een belangrijke rol voor het metabolisme. Het eerste is een enzym en het tweede controleert hoeveel je van dat enzym produceert. Samen bepalen ze met andere woorden hoelang je de effecten van cafeïne ondervindt.

“Iemand die een genetische variant heeft die ervoor zorgt dat je minder cafeïne metaboliseert, zal waarschijnlijk minder koffie drinken”, aldus Marilyn Cornelis, cafeïne-onderzoekster aan de Northwestern University in Chicago. Behalve genetica beïnvloedt ook roken het metabolisme. Als je rookt, ontwikkel je een sneller metabolisme waardoor cafeïne minder lang in het bloed circuleert.

Beloningscentra

Een heel ander cluster van genen is betrokken bij de beloningscentra van de hersenen, maar ook bij andere bijwerkingen zoals onrust, slapeloosheid en een misselijk gevoel. Adenosine is een bio-organische verbinding die deel uitmaakt van energierijke moleculen. Specifieker is het een van de stoffen die je slaperig doen voelen omdat ze de opwekkende stoffen in de hersenen blokkeren. Wanneer er daarentegen cafeïne in het bloed circuleert, ‘jaagt’ die de adenosine weg. Maar afhankelijk van de adenosine-receptoren kan cafeïne ook onrust en zelfs angstaanvallen veroorzaken wanneer men gebruik maakt van oppeppende stoffen zoals cafeïne.

Smaak

Tenslotte is er nog de smaak van koffie. De bittere smaak weet niet iedereen te bekoren, sommigen walgen er zelfs van. Zo kan de geur enkelingen al doen kokhalzen. Dat komt voornamelijk door het bitter kantje van koffie. “Als je gevoelig bent voor bittere smaken, ben je weliswaar geneigd om de bitterheid van koffie duidelijker waar te nemen”, aldus Danielle Reed, een geur- en smaakonderzoekster. Dat komt omdat bepaalde genen dan actiever reageren op bittere smaken. “Maar toch zou je de smaak lekker kunnen vinden als gevolg van conditionering.”