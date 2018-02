Lees dit artikel niet op je smartphone, want dat is buitengewoon slecht Wat al die beeldschermen doen met kinderen Aliëtte Jonkers

26 februari 2018

14u45

Bron: de Volkskrant 0 Fit & Gezond Hou je vast: voor kinderen is de smartphone buitengewoon slecht. Voor hun ontwikkeling, houding, creativiteit en humeur. Ze kunnen bovendien hun ogen ermee bederven. (O ja, boeken lezen is niet veel beter).

Uren-, dagenlang zitten ze op hun telefoon - het is dé klacht van ouders anno nu over hun kroost. Maar ja, wat doe je eraan? Afpakken is vaak geen optie, want hun hele leven speelt zich af op die telefoon (op die van de ouders ook, tenslotte). Paal en perk stellen wel. En: voorlichten over de gevolgen van dat onophoudelijke smartphonegebruik. Dan moet je wel weten waarover je het hebt. Hierbij een overzicht van de gevolgen van chronisch smartphonegebruik volgens deskundigen op diverse vakgebieden.

Gevolgen voor de ontwikkeling

Kinderen die te veel bezig zijn met een smartphone of tablet kunnen risico's lopen in hun ontwikkeling, waarschuwt Peter Nikken, bijzonder hoogleraar Mediaopvoeding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Goed voorbeeld doet goed volgen. En dat geldt ook andersom. Want Nikken ziet het overal om zich heen: ouders die zélf de hele tijd naar hun smartphone grijpen. Ga dan je kind maar eens vertellen dat het niet steeds op zijn telefoon mag kijken. Dat werkt niet: "Kijk eerst kritisch naar je eigen mediagedrag. Alleen dan kun je geloofwaardig regels opstellen om het beeldschermgebruik van je kind in te dammen."

Je hebt 7% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN