Leer je kind beter omgaan met emoties, en 4 andere tips om zelf meer veerkracht te ontwikkelen

21 februari 2019

Hoe leer je je kinderen goed omgaan met tegenvallers, moeilijkheden of problemen? Niet door hen af te schermen of alles in hun plaats te doen. Wel door te zorgen voor een veilig nest, een gezonde kijk op het leven en ruimte om over emoties te praten. Ook goede leefgewoonten zijn belangrijker dan je denkt. Vijf tips, waar je ook als volwassene mee aan de slag kan.

1. Goede sociale banden

Iemand die je troost, afleidt, naar je luistert, raad geeft of stevig knuffelt: goede sociale relaties beschermen ons tegen stress. Met al die drukke agenda’s en aandachtverslindende media moet je vandaag soms wel moeite doen voor die goede banden.

* Probeer een paar keer per week met het hele gezin rustig te eten, zonder afleiding van tv of smartphone. Praat niet alleen over hun school of jouw werk, maar ook over de actualiteit, je eigen gevoelens en welzijn... Luister oprecht en aandachtig naar wat je kinderen bezighoudt.

* Moedig je kinderen aan om iets met vriendjes te ondernemen. Of schrijf ze in in een sportclub, jeugdvereniging, muziekschool... Niet om te presteren, maar om leuke of uitdagende dingen te doen met leeftijdgenoten.

2. Beter omgaan met emoties

Frustratie en woede opkroppen of ongecontroleerd uiten is geen goed idee. Zo maak je brokken, neem je onverstandige beslissingen of werk je stress in de hand. Door je kinderen van jongs af aan te leren hoe je gevoelens kan kanaliseren, vergroot je hun veerkracht.

* Voor zover het niet om driftbuien van peuters gaat: minimaliseer de boosheid, angst of het verdriet van je kind niet. Benoem en toon begrip voor zijn of haar emotie, maar maak ook duidelijk dat die geen extreme vormen (schoppen, slaan, krijsen) mag aannemen.

* Zoek samen naar manieren om stoom af te laten bij acute frustratie. Soms is een time-out een goed idee. Bij andere kinderen werkt fysieke activiteit (fietsen, rennen, ravotten). Ook muziek, tekenen of humor kunnen helpen.

* Probeer zwart-witdenken te counteren en negatieve interpretaties te herkaderen. Woorden als ‘nooit’ en ‘altijd’ zijn meestal overdrijvingen. Als iemand vervelend tegen je kind doet, is dat niet per se zijn of haar schuld, het hoeft ook niet te betekenen dat die ander hen niet leuk vindt. Sommige mensen doen nu eenmaal bits tegen iedereen.

* Laat je kinderen voldoende merken dat ze altijd bij je terecht kunnen voor troost, geborgenheid, hulp of een babbel. Luister in de eerste plaats, zonder te oordelen of meteen goede raad te geven.

3. Gezonde leefgewoonten

Het brein van kinderen en jongeren is in volle ontwikkeling en leefgewoonten hebben daar meer invloed op dan tot nu toe gedacht.

* Te veel suiker en verzadigde vetten kunnen de hersenen van je kind letterlijk kwetsbaarder maken, waardoor ze sneller angstig, prikkelbaar of impulsief worden. Gezond eten met veel groenten en fruit, veel vezelrijke producten, weinig bewerkt en vet vlees, meer vette vis (omega 3-vetzuren) en minder suiker is dus

cruciaal.



* Ook slaaptekort heeft een gelijkaardige negatieve invloed. Tieners en jonge twintigers hebben minstens 8 uur slaap per nacht nodig.

* Lichaamsbeweging of sport is cruciaal voor de ontwikkeling en stressbestendigheid van jonge hersenen.

4. Leren accepteren en oplossen

Leer je kinderen dat lastige situaties en problemen bij het leven horen, maar overdrijf natuurlijk niet: ga niet mee in wat er allemaal zou kunnen misgaan. Maak hen duidelijk dat het niets uithaalt om zich te (blijven) opwinden over moeilijkheden, of dat het zinloos is om hun kop in het zand te steken. Als je hen helpt om problemen aan te pakken, krijgen ze een stukje controle terug: laat hen eerst zelf over oplossingen nadenken voor jij advies geeft.

5. Creëer geen extra druk

Er wordt heel wat gevraagd van kinderen en jongeren, op school, maar ook in vriendengroepen. Probeer dus om hen geen extra druk op te leggen. Door hen bijvoorbeeld voortdurend (indirect) te wijzen op het belang van een goed loon, materiële welstand of dure consumptiegoederen, zorg je voor nog meer stress of zelfs faalangst. Veel beter voor hun zelfvertrouwen: fijne momenten en leuke avonturen met familie en vrienden, of je samen inzetten voor een ideaal.

