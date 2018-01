Lazy sunday! 5 luie gewoontes die stiekem heel gezond zijn Sophie Vereycken

21 januari 2018

14u31 0 Fit & Gezond Het is weer zondag. Het ideale excuus om de hele dag in pyjama rond te lopen, van de bank je nieuwe habitat te maken en de hele dag lekker lui te zijn. En je hoeft je niet eens schuldig te voelen, want deze luie gewoontes zijn eigenlijk heel gezond.

Heerlijk uitslapen of vroeg in bed

Is jouw zondag de ultieme manier om de verloren slaap van de afgelopen week in te halen? Uitstekend plan! Tijdens je slaap geef je je lichaam niet alleen de tijd om tot rust te komen en te herstellen van een vermoeiende week, het is ook hard aan het werk. De batterijen opladen voor meer energie, je immuunsysteem op peil houden, calorieën verbranden, ... Blijf dus maar lekker de hele dag in bed liggen, of duik er vanavond extra vroeg in.



Brunch

Het ontbijt is een essentieel deel van de dag. 's Ochtends een uitgebreid ontbijt of een heerlijke brunch is ideaal om je de rest van de dag verzadigd te houden en de zin in snacks tot een minimum te beperken. Vul aan met een lichte lunch, een gezond tussendoortje, avondmaal en nog iets kleins later op de avond. Door vijf keer op een dag te eten zal je geen last krijgen van een hongergevoel en worden ook je bloedsuikerspiegel en energie geholpen.

Theeleuten

Niets zo ontspannend als een dampend kopje thee. En naast instant sfeer blijkt volgens een onderzoek van professor Rick Hursel van de universiteit van Maastricht dat groene thee ook voor een betere stofwisseling zorgt, terwijl muntthee je dan weer helpt om dat hongergevoel te onderdrukken. En thee is en blijft natuurlijk water, waardoor je ook weer goed gehydrateerd bent.

Laat werk voor wat het is

Gebruik je zondag om volledig te herbronnen en laat al het werk achter je. Lig de hele dag voor de televisie als het moet, maar laat die laptop en mailbox links liggen. Niet alleen is dat goed om even te ontstressen, het helpt je ook om er maandag met nieuwe energie en goede moed weer in te vliegen. Wedden dat je plots nieuwe oplossingen ziet of dat die berg werk van vrijdagavond plots niet meer zo onoverkomelijk lijkt?

Ruim lekker niét op

Laat zondag een dag zijn waarop je die papierstapel gewoon laat uitdeinen en de rommel in huis laat slingeren. Volgens professor Eric Abrahamson van de Columbia Business School werken we immers efficiënter én sneller wanneer het huis niet opgeruimd is. Hoezo? Wel, als je gewend bent aan een klein beetje rommel door de week en dan plots op zondag gaat opruimen, is de kans groot dat je maandag al niet meer weet waar je alles nu ook al weer gelegd had.