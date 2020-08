Lastig gesprek met een vriend of geliefde voor de boeg? Ga samen wandelen, adviseert Sven Ornelis

Sjaak, een goede vriend van mij, is pastoor in Den Haag. Ik ken hem sinds mijn studententijd. Hij is een superfijne man, waar mensen graag hun verhaal aan vertellen en raad aan vragen. Het hoort bij de taak van priesters.

Vroeger noemde men dat ‘biechten’, nu heet dat ‘counseling’. Het voordeel van biechten was dat mensen in een donker hokje achter houten tralies nog een half gevoel van geborgenheid en zelfs verborgenheid hadden. De gesprekken waren nooit ‘right in the face’. Vandaag moeten zo’n moeilijke babbels vaak wel face to face. In de ervaring van Sjaak zet dat een beetje een rem op de openhartigheid van de mensen, maar hij heeft er iets op gevonden.

Emoties loslaten

Sinds hij - een beetje aangestoken door mij - ook de geneugten van het wandelen ontdekte, voert hij zulke ‘moeilijke’ gesprekken met mensen niet meer via een biechtstoel of in een muffe parochiekamer, maar al wandelend in de natuur.

Wandelen is repetitief, en dat geeft mensen een soort van rust Sjaak

En dat helpt echt, volgens hem. “Als mensen naast elkaar lopen, omringd en afgeleid door wolken, bomen, weggetjes, vogels en vlinders, praten ze gemakkelijker en eerlijker. Wandelen is ook repetitief, en dat geeft mensen een soort van rust. Er komt een kalmte over hen heen die hen helpt om emoties los te laten. Mijn meest diepzinnige babbels met mensen had ik intussen al wandelend.”

Doelloos kletsen

Babbelen met mensen is Sjaaks job. Net zoals het ook de job is van die vele andere mensen die met ons zielenheil bezig zijn, zoals therapeuten, psychologen en diverse coaches. Maar ook voor ons kan een wandeling een topidee zijn, als we eens een moeilijk of een emotioneel gesprek moeten doen met onze partner of een familielid of een vriend of een collega.

Tijdens onze dagelijkse en kilometerslange tochten voeren we onze beste vader-tot-zoon-gesprekken

Die babbel hoeft trouwens niet altijd lastig of moeilijk te zijn. Met je partner of familie of vrienden de natuur intrekken kan sowieso deugd doen. Je bent urenlang op pad, en dat betekent veel tijd om doelloos te kletsen. In mijn persoonlijke ervaring levert dat vaak toffe en soms mooie gesprekken op. Zo trek ik elk jaar minstens één weekend met mijn papa naar Barcelona. Natuurlijk gaan we dan ook eten en gebouwen bezoeken, maar we doen het vooral voor de gesprekken die we voeren tijdens onze dagelijkse en kilometerslange tochten. Het zijn onze beste vader-tot-zoon-gesprekken. Ik kan het echt iedereen aanraden.

Bewijs nu dat je zelf actief gaat wandelen. Maak een foto en stuur hem door via het Wandel 100 Kilometer-platform. Wij bundelen alle tips van Sven Ornelis, artikels, uitdagingen en foto’s van deze challenge in dit dossier.

