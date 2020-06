Last van zadelpijn? Dit doe je eraan Greet Ghysels

28 juni 2020

15u59

Bron: Goed Gevoel 2 Fit & Gezond Sinds corona ook helemaal verknocht aan je fiets, maar na je rit altijd last van zadelpijn? Expert Joris Verreydt, bikefitter en trainer bij Wolf Performance in Leuven, legt uit hoe je het euvel kan voorkomen.

Bikefitter Joris Verreydt: “Als je na het fietsen last hebt van zadelpijn, ben je zeker niet de enige. Vaak praten mensen er niet over omdat de klachten vrij uitgesproken kunnen zijn. Bij mannen kunnen zadelklachten leiden tot gevoelloosheid van de penis, plasproblemen en erectiestoornissen. Bij vrouwen tot irritatie van de schaamregio.”

“In de meeste gevallen is de oorzaak van zadelklachten een foute afstelling van de fiets, al dan niet in combinatie met een fout zadel. Je kan het best eerst een goeie ‘bikefit’ laten uitvoeren. Daarbij wordt je lichaam vooraf uitgebreid gescreend: de flexibiliteit van je gewrichten, de soepelheid van je spieren, de stabiliteit van je bekken, een eventueel verschil in lengte tussen je benen ... Het zogenaamde ‘zadeldrukmeetsysteem’ kan nauwkeurig in beeld brengen op welke punten je steunt en waar er verhoogde druk is. Je fiets en zadelpositie kunnen daarna perfect afgesteld worden op basis van jouw lichaam. Zomaar een zadel kopen en op je fiets zetten is sowieso geen goed idee. De meeste zadelmerken hebben testzadels.”

“Het beste advies: laat je bijstaan door een professionele bikefitter die het probleem correct kan analyseren.”