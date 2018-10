Last van stress? Schoonmaken blijkt dé oplossing Valérie Wauters

15 oktober 2018



Bron: Tonic 3 Fit & Gezond Voor bepaalde mensen blijkt een kwartiertje stofzuigen haast even ontspannend te werken als dezelfde tijd spenderen aan bijvoorbeeld meditatie. Het zien van een huis dat smetteloos schoon is lijkt alle zorgen van de voorbije dag naar het achterplan te doen verhuizen. Dit is hoe dat komt.

Volgens een onderzoek van de universiteit van Zuid-Californië bestaat er wel degelijk een verband tussen schoonmaken en een lager stressniveau. Dat zou komen omdat schoonmaken je het gevoel geeft dat je controle hebt over je omgeving, en wat er daarin gebeurt. “Ons leven zit boordevol onzekerheden, en van veel dingen hebben we de uiteindelijke afloop niet in de hand”, zegt assistent professor psychologie Darby Saxbe daarover. “Maar gelukkig kunnen we wel bepalen hoe schoon onze woning is. Bovendien is het ook zo dat rommel in huis erg afleidend werkt, en ervoor kan zorgen dat we steeds het gevoel hebben dat er nog heel wat karweitjes op ons liggen te wachten. Wat op zijn beurt ook weer voor de nodige stress zorgt.”

Puur praktisch gezien is het ook zo dat we graag het gevoel hebben dat we precies weten waar iets ligt, en dat we het makkelijk kunnen terugvinden wanneer nodig. Het is namelijk erg frustrerend om te wonen in een omgeving waar het moeilijk is om alledaagse gebruiksvoorwerpen terug te vinden. Daarnaast blijkt uit het onderzoek van Saxbe dat vrouwen die hun huis een stressvolle omgeving vinden zich vaker gedeprimeerd voelen doorheen de dag.

Feit is wel dat niet iedereen gelukkig wordt van opruimen. Over het algemeen zijn personen die houden van schoonmaken vaak detailgerichter dan mensen die een hekel hebben aan kuisen. Zij zijn dan weer spontaner en minder georganiseerd van karakter.

De psychologie achter de stressverminderende eigenschappen van schoonmaken heeft een evolutionaire basis. Mensen vallen immers graag terug op bepaalde rituelen (waaronder schoonmaken) om de stress die ze in bepaalde domeinen van hun leven voelen te verminderen. Dit komt omdat het menselijke brein een natuurlijke voorkeur heeft voor voorspelbare dingen. “We weten graag wat er gaat gebeuren, omdat het ons toestaat om op een stressvrije manier te overleven.” Wanneer we geen controle hebben over de afloop van bepaalde zaken, of het gevoel hebben dat een bepaalde situatie chaotisch of onvoorspelbaar is, geeft ons dat een gevoel van stress en onzekerheid. Daarnaast geeft een net en opgeruimd huis een gevoel van veiligheid, waardoor stress en angstgevoelens verminderd worden. Je weet dus wat er je te doen staat de volgende keer dat de stress toeslaat!