Last van rugpijn? Kinesist Lieven Maesschalck laat helder zien hoe je moet zitten en staan

Lage rugpijn, knieproblemen, nekklachten... In nogal wat gevallen zijn die ongemakken maar aan één ding te wijten: een foute houding. “Vooral de holle rug veroorzaakt door langdurig zitten is een probleem”, zegt Johan Gerets, personal trainer bij Move to Cure. “Want wie veel zit, zal per definitie ook fout rechtop staan.” Nu sommigen onder ons in lockdowntijden meer tijd hebben, is dit het moment om aan je houding te werken. Kinesist Lieven Maesschalck geeft duidelijke tips hoe het wel en niet moet.

“Ik fotografeer bij Move to Cure iedereen om hen te wijzen op hun foute houding, omdat ik mij daar mateloos aan stoor”, lacht Johan Gerets. “De meest voorkomende foute houdingen zijn die van Serena Williams en van John Wayne. Het eerste type zijn mensen die met hun bekken naar voren gekanteld staan en zo een holle rug krijgen. Zij zullen last hebben van lage rugpijn, met uitstralingspijn naar de benen. De tweede groep kantelt het bekken naar achteren, zoals westernheld John Wayne met zijn pistolen in zijn broek. Dat leidt tot druk achter de knieschijven en pijn aan de knieën.”

Te veel zitten is nefast voor een juiste houding. “Bij mensen die veel zitten, zal het bekken door te korte heupbuigers naar voren trekken”, legt Johan uit. “Het brein gaat ervan uit dat de houding die je het meest gebruikt — in dit geval dus zitten — ook de juiste houding is. Met als gevolg dat als je recht probeert te staan, het brein automatisch een impuls geeft om de verkorte houding van de voorkant van het lichaam te behouden, waardoor je een holle rug creëert. Wie langdurig zit, heeft per definitie dus een foute houding.”

Ik zie veel mensen die als ze recht staan slechts op één voet steunen om zo ontspannen mogelijk te staan. Hun heup wordt daarbij helemaal naar buiten geduwd. Dat moet je dus niet doen Johan Gerets

“Al zijn er wel een paar hulpmiddeltjes om je positie te verbeteren als je zit. De hoogte van je scherm is bijvoorbeeld cruciaal. Er zijn ook stoelen die de lage rug ondersteunen, maar ik ben zelf nogal een voorstander van zitballen. Nog veel beter zijn walking desks, waarbij je rechtstaand op een loopband werkt.”

Op twee benen

“En dan is er nog het probleem van het leunen”, gaat Johan voort. “Ik zie veel mensen die als ze recht staan slechts op één voet steunen om zo ontspannen mogelijk te staan. Hun heup wordt daarbij helemaal naar buiten geduwd. Dat moet je dus niet doen. Zorg altijd voor een zo neutraal mogelijke houding, met gelijk verdeelde druk op de twee voeten. Het beste is om de natuurlijke curve van het lichaam te volgen. Je rug moet niet op één rechte lijn staan, want zo zijn we niet gebouwd. Een lichte kromming mag, maar het moeten wel je bilspieren zijn die de schokken opvangen en niet je lage rug.”

Foute houding

• De heup is naar links gedraaid met een ongelijke druk op beide voeten.

• De schouders zijn licht naar voren gedraaid met flex in de hals.

Juiste houding

• Een verticale lijn van het oor tot het midden van je voet.

• Het hoofd is recht, de borst vooruit. De schouders ‘hangen’ niet.

• De knieën zijn heel licht gebogen.

• De armen hangen ontspannen naast het lichaam met de handpalmen richting lichaam.

• De onderrug is niet hol.

• Het bekken staat in de neutrale stand.

Spelenderwijs

Ook kinderen zijn gevoelig voor een foute houding. «Maar je mag hen niet forceren», vindt Johan. “Het heeft geen zin om hen er continu op te wijzen dat ze hun schouders naar achteren moeten trekken en hun rug recht moeten houden. Een lichaam dat geforceerd wordt, zal nooit een automatisme creëren. Ik raad aan om kinderen spelenderwijs de juiste houding aan te leren. Laat hen tegen de muur staan en hun bekken kantelen door met de lage rug de muur te raken. Of laat hen een lat of bezemsteel vasthouden achter hun schouders. Zo voelen ze de rekking van de schouderbladen en leren ze wat hun neutrale positie is.”

“Kinderen die voortdurend met hun hoofd naar beneden op hun smartphone zitten te loeren, moeten wel opletten, want dat zal op termijn problemen geven. Een constante houding in een negatieve positie is gevaarlijk, want hoe vaker je die aanneemt, hoe sneller je lichaam zal denken dat dat de houding is die het moét aannemen. Dan automatiseer je een foute pose.”

Foute houding

• Een bolle rug.

• De hals gaat in flex-positie met veel druk tussen de schouderbladen.Source:

Juiste houding

• De gsm wordt op ooghoogte gebracht.

• De hals en de rug staan in een neutrale positie.

• De schouders zijn niet naar voren gedraaid.

Roeien en lopen

Sporten is goed om jezelf een juiste houding aan te meten, maar in het wilde weg gaan bewegen, zal weinig zoden aan de dijk zetten. “Een goede persoonlijke coach of kinesist zal eerst kijken naar de houding en de pijnklachten en op basis daarvan een doelstelling kiezen”, zegt Johan. “Helaas wordt er tegenwoordig veel te snel naar een doel toe gewerkt. Mensen willen gewicht verliezen of spiermassa kweken, maar door alleen naar dat doel te kijken, gaan ze soms spieren die al kort zijn nóg verkorten, waardoor hun houding nog slechter wordt.”

“Daarom kan je beter eerst aan die houding werken en dan pas aan de spieren. En daar is niet één zaligmakende sport voor. Roeien is fantastisch voor het corrigeren van een naar voren gedraaid schoudercompartiment, maar het nadeel is dat je erbij zit, waardoor je dus de heupbuiging verkort.”

“Lopen is dan weer goed voor de heupbuiging, maar daarbij is de impact op de lage rug redelijk groot. Maar als je het lopen geleidelijk aan opbouwt in combinatie met krachttraining en corrigerende rugoefeningen, heb je een topcombinatie.”

Foute houding

• Een bolle rug.

• Naar voren gedraaide schouders.

Juiste houding

• Rechte lijn van achterzijde hoofd tot bekken.

• De positie van het hoofd is cruciaal omdat het anders de positie van de hals zal beïnvloeden.

Door de maatregelen tegen corona zitten veel mensen de komende weken aan huis gekluisterd. Binnen ‘Mijn Thuisblijfgids’ vind je allerlei tips van onze experten en journalisten zodat je deze periode met succes kan doorkomen.

