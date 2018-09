Last van rode bultjes op je billen? Dit kan je eraan doen Liesbeth De Corte

28 september 2018

12u56

Acne, een ondeugd dat enkel en alleen voorkomt tijdens de pubertijd? We weten dat het klinkklare onzin is. Ook oudere dames en heren hebben last van vervelende rode puntjes, op hun snoet, rug, schouders én zelfs de billen. Al is dat laatste wel een geval apart. Maar het goede nieuws? Het is volledig onschuldig.

Heb jij last van puistjes op je derrière? Dat is doodnormaal en niets om je zorgen te maken, stelt dermatoloog Anjali Mahto meteen gerust. "Rode bultjes op je billen komen heel vaak voor en worden veroorzaakt door folliculitis", vertelt ze. In begrijpbare mensentaal: dat is een ontsteking van haarzakjes. "Zo'n ontsteking ontstaat door irritatie, een infectie door bacteriën of slecht uitgegroeide haarzakjes." Het kan dus voorkomen op heel je lichaam én bij mannen en vrouwen.

Die infectie of irritatie op je bips komt natuurlijk niet uit de lucht gevallen. "De huid van je gezicht en billen is eigenlijk hetzelfde. Het enige verschil is dat je kont wat hariger is én dat deze zone meer onder druk gezet wordt", legt Mahto nog uit. Simpelweg omdat je neerzit, kunnen de haarzakjes op je billen sneller ontsteken.

Kies de juiste stof

Wie sport in een synthetische legging, kan er nog vaker last van hebben. Een betere oplossing is dan om je in het zweet te werken in een stof die wél ademt. Hetzelfde geldt voor vrouwen die zich - nu het stilletjes aan kouder wordt - geregeld in een kousenbroek hullen: kies voor een katoenen variant.

Het enige wat je kan doen om zulke bultjes te vermijden, is na je work-out onmiddellijk in de douche springen. "En let erop dat je altijd een propere handdoek gebruikt", voegt de dermatoloog er nog aan toe. "En wat je ook doet: scheer je billen niet, want dit verergert de irritatie alleen maar."

Is het te laat en heb je er al last van? Meestal verdwijnen de rode bultjes uit zichzelf weer. Wie het proces vooruit wil helpen, kan op zoek gaan naar een bijpassende huidverzorging zoals een acne cleanser of een product met salicylzuur, benzoylperoxide of vitamine A-zuur in. De laatste gouden raad van Mahto: de uitgebreide, wekelijkse scrub onder de douche kan je beter even vermijden. "Als je huid al geïrriteerd is, maak je het alleen maar erger."