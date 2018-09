Last van pijnlijke tepels? Dit kunnen de redenen zijn Liesbeth De Corte

20 september 2018

15u57

Bron: Cosmopolitan 0 Fit & Gezond Onze borsten: vrouwen noemen ze hun twee beste vriendinnen, maar tegelijk zijn het ook twee grote lastposten. In haar nieuwste boek 'Omdat het kan' verklapt Eva Daeleman openhartig dat ze last heeft van pijnlijke - of zoals ze het zelf omschrijft: trieste - tepels. En ze is bijlange na niet de enige. Klinkt het herkenbaar? Dit zijn de grootste boosdoeners.

1. Hormonen

"Het ligt aan mijn hormonen." Het moet zowat de meest gehoorde uitspraak zijn als vrouwen last hebben van een kwaaltje. Maar met een reden. Ook hier spelen ze een grote rol. "Zowat alle vrouwen hebben jammer genoeg wel eens last van pijnlijke tepels", zegt de Britse borstchirurg Ram Prasad aan Cosmopolitan. "Meestal is dat euvel te wijten aan hormonale veranderingen tijdens de menstruatie of een zwangerschap."

2. Borstvoeding

Geef je borstvoeding? Dan moet je de oorzaak niet ver zoeken. "Let erop dat jij je baby op de juiste manier voedt en breng regelmatig een zalfje aan zodat de 'regio' goed gehydrateerd blijft", raadt Prasad aan.

3. Borstontsteking

Als het vervelende gevoel na een paar dagen niet verdwijnt, kan het zijn dat je opgezadeld zit met een infectie, officieel mastitis genoemd. In dat geval heb je meestal ook last van een pijnlijke zwelling en een rode, warme huid. Een bezoekje bij de arts is dan de boodschap.

4. Vervelende wrijving

Die nieuwe, kanten beha mag nog zo mooi zijn, kans is groot dat je huid er weinig plezier aan beleeft. Wie gevoelige tepels heeft, doet er goed aan om het kanten exemplaar even in de kast te laten liggen en het bij katoenen lingerie te houden.

5. Waspoeder

"Als het jeukt, moet je krabben", wordt wel eens gekscherend gezegd. Maar nog beter is zoeken naar de oorzaak. Volgens Prasad kan je waspoeder soms de boosdoener zijn. De oplossing? Af en toe switchen van product.

6. Huidaandoening

Wie een huidaandoening als eczema, psoriasis of dermatitis heeft, loopt ook meer risico op gevoelige tepels, zegt Prasad kort en bondig.

7. Seks

In het heetst van de strijd kunnen we allemaal bijzonder passievol uit de hoek komen. Maar té hardhandig handenwerk of tandenwerk kan wel eens uitmonden in pijnlijke tepels. Je partner aanmanen om de volgende keer wat liefdevoller met je boezem om te gaan, moet al soelaas bieden.

8. Borstkanker

Geen paniek: pijnlijke tepels zijn zelden een teken van borstkanker. Maar ben je bezorgd, voel je een harde knobbel of heb je ook wat uitslag rond je tepel? Dan kan je altijd eens aankloppen bij een expert voor een mammografie. In het beste geval maakt dat meteen een einde aan je zorgen.

