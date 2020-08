Last van pijnlijke spieren of gewrichten? Boswellia Serrata to the rescue! Aangeboden door Curcufen

03 augustus 2020

Je medicijnenkast puilt waarschijnlijk uit van de doosjes met moeilijke namen, maar ook de wereld van natuurlijke voedingssupplementen kent een aantal tongtwisters. Boswellia Serrata bijvoorbeeld, de hars van een Indische boom die wonderen doet voor je gewrichten. Maar wat is Boswellia Serrata? En hoe werkt het? Wij zetten met plezier een boompje op over dit exotische, natuurlijke wondermiddel.

Hoewel Boswellia Serrata - olibanum voor de vrienden - al eeuwenlang meegaat in de traditionele geneeskunde in India, Noord-Afrika en het Midden-Oosten, is de boomhars nog een nieuwigheid in de Westerse geneeskunde. Pas in de laatste decennia baande het natuurlijke wondermiddel zich een weg naar de laboratoria waar het onderzoekers verbaasde met zijn veelzijdigheid en effectiviteit.

Soepele gewrichten

Momenteel wordt er volop onderzoek gedaan naar Boswellia Serrata. De voorlopige resultaten tonen aan dat het product alles in huis heeft om een nieuwe topspeler te worden in de wereld van natuurlijke medicatie en voedingssupplementen. Zo zou het de klachten van astmapatiënten verlichten, de achteruitgang van de ziekte van Parkinson vertragen en de levenskwaliteit van patiënten met de ziekte van Crohn fors verbeteren. De eerste resultaten van enkele baanbrekende onderzoeken doen zelfs vermoeden dat Boswellia Serrata als kankermedicijn gebruikt kan worden. Het product zou giftig zijn voor tumoren, waardoor het de kankercellen zou verdrijven zonder het lichaamsweefsel aan te vallen. Klinische testen moeten dit principe echter nog verder onderzoeken en ontwikkelen.

Wat nu al buiten kijf staat, is dat Boswellia Serrata uitzonderlijk goed helpt bij stijve gewrichten. De hars bevat namelijk verschillende boswelliazuren: geneeskrachtige stoffen die vooral in deze tropische wierookboom teruggevonden worden. Het catchy klinkende ‘3-acetyl-11-keto-beta-boswelliazuur’ bijvoorbeeld, staat bekend als een ontstekingsremmer zonder bijwerkingen die je pijnlijke of stramme spieren en gewrichten opnieuw beweeglijk maakt. Ook reuma en artritis kunnen behandeld worden met deze zuren.

