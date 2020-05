Last van lockdownstress? Deze online yogalessen helpen je ontspannen (ook als beginner!) Liesbeth De Corte

09 mei 2020

15u38 0 Fit & Gezond Relax! Take it ea-ea-sy. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, want in coronacrisis valt de gouden raad van MIKA moeilijk op te volgen. Gelukkig zetten tal van lokale yogastudio’s tegenwoordig lessen online, perfect voor wie nood heeft aan een snelle portie ontspanning.

Yoga, zweverig gedoe? Allesbehalve. Het is de ideale manier om te relaxen. Iets wat deze periode voor veel mensen broodnodig is. ‘s Morgens kan je starten met een pittige sessie om de dag energiek te starten, ‘s avonds kies je voor een kalme les om tot rust te komen. Heb je het nog nooit geprobeerd? Des te beter, dan kan je de poses in alle privacy thuis uittesten. Online vind je een heleboel lessen, wij selecteerden er alvast enkele.

Yoga Factory

De studio uit Antwerpen laat zich niet kisten door Covid-19 en blijft lessen geven. Online, weliswaar. Je kan kiezen voor gratis work-outs die draaien rond yoga, maar ook voor meer dynamische sessies rond barre en pilates. Het enige wat je moet doen, is de kalender in de gaten houden. Alle data vind je op de sociale media van Yoga Factory. Een plekje in de les reserveren kan via mail.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Yoga Room

Wie nood heeft aan mentale rust kan terecht bij Yoga Room. Deze Brusselse studio plaatst tijdelijk video’s op de website, voor beginners én gevorderden. Je kan de lessen gratis volgen. Het enige wat ze vragen, is een donatie naar keuze. Dat geld gaat rechtstreeks naar de instructeurs, die als zelfstandigen hun inkomsten deze weken zien wegvallen. Meer info vind je op de website van Yoga Room.

Pilates aan zee

Begin 2017 richtte Floor De Vlieghe Pilates aan zee op. Onder die naam geeft ze op verschillende plekken in Oostende les. Heb je nood aan oefeningen om pijnlijke spieren los te maken? Dan kan je op YouTube gratis haar video’s bekijken. Wie liever met vrienden sport, kan zich inschrijven voor haar online groepssessies. Voor dat laatste heb je een tienbeurtenkaart nodig of moet je 8 euro doneren.

Yoga met Evy

Evy Gruyaert is vooral bekend als digitale loopcoach dankzij Start 2 Run, maar ook yoga is helemaal haar dada. Haal dat matje dus maar tevoorschijn, want ze stelt tijdelijk enkele lespakketten gratis ter beschikking in de Yoga met Evy-app. Ook leuk: voor de allerkleinsten zijn er enkele kinderyogavideo’s.

Studio Stil

Studio Stil, de Mechelse yogastudio van Eva Daeleman, experimenteerde de voorbije weken met YouTube. De lesgevers filmden hun favoriete oefeningen, gaande van de zonnegroet tot hatha yoga, waarbij alle poses iets langer aangehouden worden.

Planttribe

De Brugse Laurence Uvin is een grote fan van plantaardig eten. Op haar Instagrampagina voorziet ze dan ook allerlei vegan gerechtjes die je kan uitproberen tijdens de quarantaine. Daarnaast is ze een fervente yogi en geeft ze élke dag om 9 uur ’s ochtends een les via haar Instagramprofiel.

De Evolutie

Kalmte zal je redden in deze onrustige tijden en dat is ook het mantra van Ingeborg. De zangeres verdiept zich sinds 1994 in de wereld van yoga, meditatie en “hoger bewustzijn” en ze runt in Brugge haar eigen school, De Evolutie. De yoga- en meditatielessen kunnen daar nu niet doorgaan, maar via haar website Iedereen Yoga helpt ze al wie nood heeft aan een rustmoment. Je vindt er: een zesdelige yoga-masterclass en video’s, podcasts en blogs die je helpen bij de basics van yoga en meditatie, telkens voor een paar luttele euro’s.

Lees ook:

Beat the lockdown: 5 tips voor thuis-yoga (+)

#Sportinuwkot: dankzij deze online initiatieven kan je thuis bewegen