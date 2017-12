Last van lage rugpijn? Het ligt waarschijnlijk aan je slaaphouding Timon Van Mechelen

11u59

Bron: Tonic/Vice/Huffington Post/Gezondheid.be 0 Thinkstock Fit & Gezond Slaap jij altijd op je buik of net liever op je rug? De manier waarop je slaapt heeft geen of amper invloed op de kwaliteit van je slaap, maar het kan wel je gezondheid positief of negatief beïnvloeden. Zo is op je buik slapen het slechtst voor je lichaam, al is het wel de beste remedie tegen snurken.

Uit onderzoek blijkt dat één Belg op vier rugpijn heeft, en naar schattig lijden meer dan 175.000 Belgen aan ernstige chronische lage rugpijn. Het is de tweede meest voorkomende pijnklacht in ons land, en daar kan de houding waarin je slaapt wel eens voor tussen zitten. Veel mensen slapen namelijk op hun buik en laat dat nu net een veelvoorkomende oorzaak zijn van pijn in de onderrug, nek, schouders en zelfs hoofd.

Hoe komt dat?

De constant gedraaide positie van je hoofd is ontzettend slecht voor je nek, en de onderrug vertoont een te grote uitholling. Dat vergroot de druk op de lendenwervels, wat overdag flinke pijn in de onderrug kan veroorzaken. Je arm onder een kussen duwen, maakt het probleem alleen maar erger. De druk op gewrichten en spieren kan daarnaast ook leiden tot pijn, stijfheid en tintelingen.

Het helpt om zonder kopkussen te slapen en ook speciale kussens voor buikslapers die je onder de lage buikstreek en bekken legt, verminderen rug- en nekklachten. Maar het blijft alsnog een ongezonde houding. Alleen zware snurkers halen voordeel uit op hun buik slapen. De houding houdt de bovenste luchtwegen namelijk het meest open en dat gaat snurken tegen.

Hoe leer je buikslapen af?

Voor je lichaam mag het dan veel beter zijn om op je rug of zij te slapen, het is absoluut niet gemakkelijk om buikslapen af te leren. De meeste mensen die op hun buik slapen, gaan namelijk automatisch in die houding liggen in hun slaap, en probeer maar eens jezelf op je vingers te tikken als je aan het slapen bent. Al zijn er wel een paar trucjes die je kunt toepassen.

1. Bewust zijn van het probleem

Het is heel belangrijk om te begrijpen wat voor effect buikslapen heeft op je lichaam. Aangezien je al tot hier gelezen hebt, moeten we daar al niet meer verder over uitweiden. Maar wees er dus bewust van.

2. De ‘tennisbalmethode’

De ‘tennisbalmethode’ is een eeuwenoude truc om buikslapen af te leren (ja, ook vroeger wisten ze al dat deze slaaphouding slecht voor je is). Het werkt als volgt: naai een washandje op de voorkant van het kledingstuk waarin je slaapt. Doe dat ongeveer ter hoogte van de borststreek. Steek een tennisbal in het washandje en plotsklaps zul je merken dat op je buik slapen een stuk minder aangenaam is. Herhaal dit een paar nachten op rij. Waarschijnlijk ga je op den duur automatisch op je zij of rug liggen.

3. Een orthopedisch kussen

Van die stevige orthopedische kussens gemaakt van voorgevormd schuim, zorgen ervoor dat je nek en hoofd een goede houding hebben terwijl je slaapt. Voor buikslapers kunnen ze echter oncomfortabel aanvoelen, waardoor ze een andere slaappositie kunnen stimuleren.

4. Vraag hulp aan je partner

Wie een partner heeft, doet er goed aan om hem of haar te vragen om je steeds aan te stoten als ze zien dat je weer op je buik aan het slapen bent. Het is niet de meest doeltreffende methode, want je partner moet al heel vaak wakker worden om effectief iets te kunnen veranderen. Maar alle beetjes helpen.