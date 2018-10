Last van kleine bobbeltjes op je bovenarmen? Met dit verrassende trucje raak je ervan af Nele Annemans

04 oktober 2018

12u47

Bron: PureWow 0 Fit & Gezond Voelt de achterkant van je armen vaak als schuurpapier en een beetje hobbelig? Je bent heus niet de enige. Meer zelfs, ongeveer de helft van de bevolking zou lijden aan kippen- of anservel, ook wel gekend als keratosis pilaris. Gelukkig vonden wij net een gemakkelijke manier om van het ontsierende euvel af te raken.

Wat is keratosis pilaris?

Keratosis pilaris is een huidaandoening waarbij dode huidcellen zich ophopen, waardoor de haarzakjes verstoppen en kleine bultjes ontstaan.

Wat heb je nodig?

Een pot zure room, een kleine kom en een washandje.

Wat moet je doen?

Doe een paar eetlepels zure room in het kommetje. Laat nu je washandje weken in warm water en wring het uit. Dompel het washandje daarna in de zure room en masseer hem met cirkelbewegingen in je huid. Laat de zure room tien minuten inwerken, scrol eventueel even door je Instagramfeed, en spoel het goedje er opnieuw af.

Waarom werkt het?

Het melkzuur in de zure room - yoghurt of karnemelk kan je dus ook gebruiken - helpt bij het afbreken en verwijderen van de keratineophopingen van de huid, terwijl het washandje helpt om de dode huidcellen weg te nemen waardoor je huid weer superzacht aanvoelt.

Bonustip: breng meteen na het douchen, en als je huid nog vochtig is, je bodylotion aan. Dat zorgt ervoor dat je huid beter gehydrateerd blijft en dat ruwe bultjes geen kans krijgen om je armen te ontsieren.