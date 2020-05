Last van je mondkapje? Deze 5 tips maken het gemaskerde leven makkelijker Valérie Wauters

25 mei 2020

13u53

Bron: Today 5 Fit & Gezond Nu we met z'n allen aan de mondkapjes zijn, ondervinden we dat die dingen niet altijd even makkelijk zitten als we zouden willen. We verzamelden vijf handige tips om het dragen van een mondmasker makkelijker te maken.

1. Paperclip tegen schurende elastiekjes

Pijnlijke oren door het dragen van je masker? Dan kan een paperclip jouw redder in nood zijn. Maak de elastieken van je masker vast met een paperclip, die je vervolgens aan de achterkant van je hoofd draagt. Op deze manier schuren de elastiekjes niet langer langs je oren en vermijd je onnodige pijn.

2. Dubbelzijdige tape als redder in nood

Kan je echt eventjes geen elastiek meer uitstaan rond je oren en helpt zelfs bovenstaande tip niet? Dan kan je nog altijd je toevlucht nemen tot dubbelzijdige tape. In betere tijden gebruikte je hem misschien om een topje met wat veel decolleté op z’n plek te houden tijdens een avondje stappen. Vandaag geef je deze lichaamsveilige tape een tweede leven door hem te gebruiken om je masker langs de zijkant netjes op je gezicht te plakken.

3. Hapje frisse lucht

Heb je het ook moeilijk met het claustrofobische gevoel dat een mondkapje je soms geeft? Soms helpt het al om de illusie te krijgen dat je een flinke hap frisse lucht inademt. Wordt het masker je eventjes teveel, zorg dan dat je een muntje met menthol op zak hebt. Niet alleen krijg je er weer een frisse adem van, de menthol zorgt er daarnaast ook nog eens voor dat je het gevoel krijgt een flinke gulp frisse lucht in te ademen.

4. SOS puistjes

Neen, een gezichtsmasker zal je niet plots acné geven. Dat legde dermatoloog dr. Thomas Maselis al uit in dit artikel. Wat er wel kan gebeuren is dat een masker je reeds bestaande puistjes erger maakt. Om dit te vermijden gebruik je best een reiniger met salicylzuur omdat die ontstekingen -wat puistjes zijn- tegengaat.

5. Papieren zakdoekje tegen irritaties

Wie last heeft van een gevoelige huid zal al snel merken dat die wat rood wordt door het dragen van een mondkapje of gaat jeuken. Een stukje van een papieren zakdoekje op de brug van je neus of je kin ‘plakken’ met een druppeltje water geeft een extra laagje bescherming tegen het schuren van je masker en voorkomt irritatie.